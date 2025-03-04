الحديدي والبنا يتفقدان سير العمل بأقسام مستشفى بني سويف الجامعي

تفقد الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب بـ جامعة بني سويف، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، سير العمل بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى لمتابعة حسن سير العمل وانتظام تواجد الأطقم الطبية والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

جولة تفقدية بمستشفى بني سويف الجامعي

ورافقهما خلال الجولة التفقدية الدكتور محمد سيد شعبان مدير الرعايات، والدكتورة سارة حسن مدير الأقسام الداخلية، والدكتور جون بشري نائب مدير الأقسام الداخلية، وسرحان محمد مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومهندسي الإدارة الهندسية بالمستشفى، حيث شملت الجولة أيضًا تفقد بعض الأقسام الداخلية.

وتابع عميد كلية الطب ومدير المستشفى، عمليات تطوير وتجديد قسم الاستقبال والطوارئ الذي أصبح يعمل بكامل طاقته بعد عملية التطوير، كما تم توسيع قسم استقبال الباطنة والأطفال لاستيعاب أكبر عدد من المرضى وتقديم أفضل خدمة لهم، حيث أعرب "الحديدي" عن ارتياحه للتقدم الذي تحقق في القسم، مشيدًا بجهود الفريق الطبي والتمريضي في الحفاظ على سير العمل بصورة منضبطة.

متابعة التجديدات في وحدة طب الحالات الحرجة

كما تضمنت الجولة تفقد قسم طب الحالات الحرجة، حيث اطلع عميد كلية الطب ومدير المستشفى، على آخر مستجدات التجديدات في وحدة طب الحالات الحرجة، وقاما بزيارة قسم الطب النفسي الذي يجري إنشاؤه حاليًا بالمستشفى، والذي سيكون إضافة قيمة لمستشفيات جامعة بني سويف بعد اكتمال إنشائه.

من جانبهم، أكد مسؤولو مستشفى بني سويف الجامعي، على أهمية هذه الزيارة في دعم وتشجيع فرق العمل، مثمنين التوجيهات المستمرة من إدارة الجامعة والمستشفى لتوفير بيئة طبية مناسبة للمواطنين.

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