ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات شبكات المحمول ببني سويف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص، بينهم صاحب شركة للطاقة الشمسية، وفنيان يعملان بشركة الاتصالات، وسائق، وعاطل، تخصصوا منذ عام 2023 في سرقة بطاريات شبكات المحمول بالمحافظة.

وكشفت التحريات أن المتهمين اللذين يعملان فنيين بشركة الاتصالات استغلوا طبيعة عملهم، حيث ارتدوا الزي الرسمي للمهندسين التابعين للشركة، وقاموا بمعاينة بطاريات شبكات المحمول المثبتة فوق أسطح العقارات وفي الأراضي الزراعية، ثم سرقوها بعد فصلها عن أماكنها، ونقلوها بسيارة يقودها أحد أفراد التشكيل. وكانت البطاريات المسروقة، التي تزن أكثر من 400 كيلوجرام وتصل قيمتها إلى 150 ألف جنيه، تُباع لصاحب شركة الطاقة الشمسية بالإسكندرية بمبالغ تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه.

وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، من اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، تفيد بتلقي شكاوى من أصحاب العقارات والأراضي الزراعية حول قيام أشخاص يرتدون زي مهندسي الاتصالات بمعاينة أبراج تقوية شبكات المحمول، ثم سرقة البطاريات، مما تسبب في انقطاع الشبكة والكهرباء عن المناطق المحيطة.

وعلى الفور، وجه اللواء محمد الخولي بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث المديرية لمتابعة المتهمين، حيث تمكنت القوات من ضبط أربعة منهم أثناء عودتهم من الإسكندرية بعد بيع إحدى البطاريات المسروقة، كما تم القبض على صاحب شركة الطاقة الشمسية المتورط في شراء المسروقات.

وضبطت القوات بحوزة المتهمين أدوات تُستخدم في فك وقص المعادن، وسيارة خاصة بأحد أفراد التشكيل تُستخدم في نقل البطاريات، بالإضافة إلى زي رسمي لمهندسي الاتصالات كانوا يستخدمونه في تنفيذ جرائمهم.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكابهم وقائع السرقة، وبيع البطاريات لصاحب شركة الطاقة الشمسية في الإسكندرية، كما أكدوا استخدام الأدوات المضبوطة في تنفيذ جرائمهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات وضبط مرتكبيها.



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