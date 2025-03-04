ضبط 4.3 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء ببني سويف

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف، بقيادة المحاسب محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، من ضبط مخزن بقرية العلالمة التابعة لمركز بني سويف، بداخله دقيق بلدي مدعم مخصص لحصص المخابز البلدية، قبل بيعه في السوق السوداء.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة قادها وكيل الوزارة، برفقة مفتشي التموين بالمديرية، استهدفت موقع المخزن بناءً على معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتخزين كميات من الدقيق المدعم داخل أحد المخازن بالقرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 86 جوال دقيق مدعم، بإجمالي 4.300 طن، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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