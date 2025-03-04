الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

إزالة 60 حالة تعدٍّ وتنفيذ ندوات إرشادية للمزارعين ببني سويف

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن تنفيذ 60 حالة إزالة في المهد لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الأراضي الزراعية وضمان استخدامها الأمثل.

 

جهود مديرية الزراعة ببني سويف

 

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، مشددًا على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان من المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تأكيده على استمرار جهود ضبط وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية.

 

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس أسامة سعيد، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، حول الجهود التي نفذتها المديرية في مختلف القطاعات الزراعية خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير، واستعرض التقرير أبرز الجهود التي بذلتها المديرية، والتي شملت متابعة المحاصيل، مكافحة الآفات الزراعية، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوزيع الأسمدة.

 

زراعة 10 الأف فدان بالنباتات الطبية والعطرية

 

وتناول التقرير إحصائيات حول المحاصيل الشتوية التي تم زراعتها بمحافظة بني سويف، حيث تم زراعة 252.8 ألف فدان من المحاصيل الحقلية، بجانب 34 ألف فدان من محاصيل الخضر و9808 فدان من الزراعات الطبية والعطرية، كما أشار التقرير إلى زراعة 39.6 ألف فدان من محصول بنجر السكر من إجمالي المستهدف.

 

وفيما يتعلق بمنظومة كارت الفلاح، بلغ إجمالي الحالات المسجلة 265 ألف و48 حائزًا، كما تم تنفيذ عدة حملات تفتيشية لضبط الأسواق بـ محافظة بني سويف الخاصة بتجارة الأسمدة والمبيدات، لضمان التزام التجار بالمواصفات القياسية وحماية المزارعين من المنتجات المغشوشة.

 

تنفيذ ندوات إرشادية للمزارعين ببني سويف

 

من جهة أخرى، قامت مديرية زراعة بني سويف بتنفيذ عدة ندوات إرشادية للمزارعين حول المحاصيل الشتوية، وطرق زراعة القمح وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تقديم إرشادات فنية لتحسين إنتاجية الفواكه والخضروات، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

 

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