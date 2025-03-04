إطلاق مبادرة لا للإدمان والمخدرات بكلية الخدمة الاجتماعية في جامعة بني سويف

أعلنت جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، عن إطلاق اتحاد طلاب من أجل مصر بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية مبادرة "لا للإدمان والمخدرات"، وذلك في إطار توعية الطلاب بالإقلاع عن التدخين واستثمار شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك تحت إشراف كل من الدكتور هنداوي عبداللاهى، عميد الكلية، والدكتور فضل محمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أحمد عبدالرحيم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعد الشربيني، وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع.

مبادرة "لا للإدمان والمخدرات" بجامعة بني سويف

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن المبادرة تهدف إلى توعية الطلاب بمخاطر الإدمان والمخدرات، مع التأكيد على أهمية استثمار شهر رمضان للإقلاع عن التدخين، مؤكدًا على استمرار الجامعة في دورها التوعوي، حيث نفذت العديد من الندوات والحملات التوعوية بمخاطر المخدرات وتأثيراتها السلبية على متعاطيها، مشيرًا إلى ضرورة إعداد كوادر شبابية للمشاركة في الحملات القومية للحد من تعاطي المخدرات.

وفي سياق آخر، نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، معرضًا بعنوان "مصر المستقبل"، والذي عرض إبداعات الطلاب في المقررات العلمية التي درسوها خلال الفصل الدراسي الأول، وشملت أقسام التصميم الداخلي والأثاث، طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، التصميم الصناعي، الغزل والنسيج والتريكو، بالإضافة إلى عدد من أعمال أعضاء هيئة التدريس، وذلك تحت إشراف الدكتورة مرفت رفعت، عميد الكلية، والدكتورة فاطمة أحمد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تعزيز التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن الهدف من المعرض هو تعزيز التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وبين الكلية والمجتمع الخارجي، مما يعكس التميز الأكاديمي والفني للكلية، كما يهدف المعرض إلى اكتشاف وتنمية المواهب الفنية لدى المشاركين، وزيادة الوعي الفني والإبداعي لديهم، ودفع الطلاب نحو الابتكار والتفكير في مشروعات جديدة وهادفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.