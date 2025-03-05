الحوثيون يعرضون لقطات لإسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ_9 بمحافظة الحديدة (فيديو)

عرضت جماعة الحوثي اليمنية، مشاهد لإسقاطها مسيرة أمريكية بصاروخ، في أجواء محافظة الحديدة، أمس الثلاثاء.

مشاهد لإسقاط الحوثيين طائرة أمريكية



ونشر الإعلام الحربي للحوثيين مقطع فيديو يوثق "مشاهد إسقاط طائرة MQ_9 الأمريكية بصاروخ أرض - جو محلي الصنع أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة، 3 مارس 2024".

وقال الحوثيون في بيان لهم حول هذه العملية: "بعون الله تعالى، نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء انتهاكها للأجواء اليمنية وتنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة".

القوات المسلحة اليمنية تنشر مشاهد لإسقاط طائرة MQ9 الأمريكية بصاروخ أرض-جو محلي الصنع أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة، أمس. pic.twitter.com/nA9F2upacw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 4, 2025

وأضاف بيان المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أن هذه الطائرة "هي الطائرة الخامسة عشرة التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطِها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس دعما وإسنادا لإخواننا المجاهدين في غزة ولبنان".

وأكمل "سريع": "إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ مهامها الدفاعية للتصدي لأي عدوان على بلدِنا ومن ضمن ذلك رصد ومتابعة التحركات المعادية في البحرين الأحمر والعربي، وإنها على استعداد كامل للتعامل مع أي تطورات خلال المرحلة المقبلة".

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