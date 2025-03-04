الأربعاء 05 مارس 2025
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خارج الحدود

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية في أجواء محافظة الحديدة

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

أعلنت حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) مساء اليوم الثلاثاء إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من نوع "MQ_9" في أجواء محافظة الحديدة.

وفي بيان له، قال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع: "نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ_9 أثناء انتهاكها للأجواء اليمنية وتنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة".   

 

إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من نوع "MQ_9" في أجواء محافظة الحديدة

وأوضح "سريع" أن هذه الطائرة "هي الطائرة الخامسة عشرة التي تنجح الدفاعات الجوية في إسقاطِها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس دعما وإسنادا لإخواننا المجاهدين في غزة ولبنان".

 

لتحركات المعادية في البحرين الأحمر والعربي

وتابع المتحدث العسكري باسم الحوثيين: "مستمرون في تنفيذ مهامنا الدفاعية للتصدي لأي عدوان على بلدِنا ومن ضمن ذلك رصد ومتابعة التحركات المعادية في البحرين الأحمر والعربي، وإنها على استعداد كامل للتعامل مع أي تطورات خلال المرحلة المقبلة".

وفي الأول من يناير الماضي، أعلن الحوثيون إسقاط طائرة أمريكية من طراز "MQ_9" بصاروخ أرض - جو في أجواء مأرب، مشيرين إلى أن "هذه الطائرة هي الثانية التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال 72 ساعة والرابعةَ عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة".

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حركة أنصار الله اليمنية محافظة الحديدة الحوثيون MQ 9 أجواء محافظة الحديدة الحوثيين غزة

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