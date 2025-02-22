السبت 22 فبراير 2025
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خارج الحدود

للمرة الأولى، الحوثيون يطلقون صواريخ "أرض-جو" على مقاتلة أمريكية

مقاتلات أمريكية،
مقاتلات أمريكية، فيتو

في تطور لافت، أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن الحوثيين في اليمن أطلقوا صواريخ أرض-جو على مقاتلة أمريكية من طراز إف-16، في حادثة هي الأولى من نوعها. 

الحوثيون يطلقون صواريخ أرض-جو على مقاتلة أمريكية 

وقع الهجوم أثناء تنفيذ المقاتلة مهمة استطلاعية روتينية فوق المياه الدولية في البحر الأحمر. ورغم تعرضها للهجوم، تمكنت المقاتلة من المناورة وتفادي الصواريخ بنجاح، وعادت إلى قاعدتها دون أضرار أو إصابات.

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ويُعتبر هذا الحادث تصعيدًا خطيرًا في قدرات الحوثيين، الذين كانوا يعتمدون سابقًا على صواريخ أرض-جو محمولة على الكتف ذات مدى محدود.

 أما الصواريخ المستخدمة في هذا الهجوم، فتتميز بمدى أطول وقدرة على استهداف الطائرات على ارتفاعات أعلى، مما يشير إلى تطور نوعي في تسليح الجماعة.

وأعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء هذا التطور، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة قواتها في المنطقة.

كما أشار مسؤولون إلى أن هذا الهجوم قد يكون مؤشرًا على حصول الحوثيين على تقنيات عسكرية متقدمة من جهات خارجية، مما يزيد من تعقيد الصراع في اليمن ويهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر.

ومن جانبها، لم تصدر جماعة الحوثي أي بيان رسمي حول الحادث حتى الآن.

 

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الحوثيون صواريخ أرض-جو مقاتلة أمريكية اليمن

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