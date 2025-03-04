أول بيان رسمي من دولة الاحتلال على مخرجات القمة العربية الطارئة

رفضت دولة الاحتلال بيان القمة العربية الطارئة بشأن قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وزعمت إنه لم يعالج حقائق الوضع بعد السابع من أكتوبر.

وبحسب جريدة «الشرق الأوسط»، زعمت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي إن «بيان القمة العربية الطارئة يعتمد على السلطة الفلسطينية والأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، وكلاهما أظهر مرارًا دعم الإرهاب والفشل في حل القضية»، وذلك وفق تعبيرها.

أول تعليق من دولة الاحتلال علي القمة العربية الطارئة

وأضافت الخارجية الإسرائيلية في بيان: «لا يمكن أن تظل (حماس) في السلطة، وذلك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وفي إشارة إلى مقترح قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة من القطاع، قالت الخارجية الإسرائيلية: «الآن، مع فكرة الرئيس ترامب، هناك فرصة لسكان غزة للاختيار بناء على إرادتهم الحرة. هذا أمر يجب تشجيعه، لكن الدول العربية رفضت هذه الفرصة دون منحها فرصة عادلة، واستمرت في توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إسرائيل»، وذلك وفق قولها.

القمة العربية الطارئة في القاهرة تعتمد خطة لإعادة إعمار غزة

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أعمال القمة العربية غير العادية، التي عُقدت بطلب من دولة فلسطين في العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة شهدت نقاش القادة العرب بشأن سبل دعم القضية الفلسطينية، حيث أكدوا رفضهم المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو لتصفية القضية الفلسطينية، مشددين على ثبات الموقف العربي في ما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، كونه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتماد خطة مصر لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة بالقمة العربية غير العادية التى تستضيفها اليوم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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