الثلاثاء 04 مارس 2025
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أخبار مصر

قادة القمة العربية يؤكدون رفضهم المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أعمال القمة العربية غير العادية، التي عُقدت بطلب من دولة فلسطين في العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة شهدت نقاش القادة العرب بشأن سبل دعم القضية الفلسطينية، حيث أكدوا رفضهم المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو لتصفية القضية الفلسطينية، مشددين على ثبات الموقف العربي في ما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، كونه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
 

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