محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بوحدة طب الأسرة بقرية الشريف بمركز ببا

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وحدة طب الأسرة بقرية الشريف التابعة لإدارة ببا الصحية، في إطار برنامجه الميداني لمتابعة سير العمل وانتظام الخدمة في الوحدات والمنشآت الخدمية التي تم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتهدف المبادرة إلى تحقيق تنمية شاملة في القرى المصرية بما يتواكب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بوحدة طب الأسرة

جاء ذلك بحضور الدكتورة سماح أحمد جاد، وكيل وزارة الصحة والسكان ببني سويف، ومحمد بكري، رئيس مركز ومدينة ببا، والدكتورة سلوى خليل، مدير إدارة ببا الصحية، ومسؤولي الوحدة المحلية وبعض التنفيذيين المعنيين بوحدة طب الأسرة بالقرية.

وقد اطمأن محافظ بني سويف، على سير العمل بالوحدة وانتظام تقديم الخدمات الطبية، حيث تم تفقد الأقسام المختلفة بالوحدة، ومنها: الاستقبال، عيادة طب الأسرة، عيادة الأسنان، التطعيمات، متابعة أطفال، متابعة الحوامل، الصيدلية، تنظيم الأسرة، غرفة المشورة، مكتب الصحة، التثقيف الصحي، غرفة العينات والملفات، معمل الدم، ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى العديد من الأقسام الأخرى.

محافظ بني سويف يتفقد غرفة الأنظمة ومراقبة الكاميرات

كما تفقد محافظ بني سويف، غرفة الأنظمة ومراقبة الكاميرات، موجهًا بضرورة المراجعة الدورية لمنظومة الأمن والسلامة بالوحدة، والتي تم إنشاؤها ضمن مشروعات "حياة كريمة" مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على الوحدة كإضافة متميزة لمنظومة الخدمات بالقرية، مشيرًا إلى أهمية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل لائق ومستدام.

وفي ختام الزيارة، حرص محافظ بني سويف، على لقاء عدد من المواطنين المتواجدين داخل الوحدة، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان، واستفسر منهم عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، مطالبًا إياهم بتقديم اقتراحاتهم وتعليقاتهم حول تعزيز وتحسين مستوى الخدمات الصحية وتوفيرها بشكل دائم وفعال.

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