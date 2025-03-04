تحرير 26 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية تالفة في حملة رقابية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن تحرير 26 محضرًا وتحفظ على مواد غذائية تالفة في حملة لمراقبة الأغذية، تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحمل العاملين في تلك المنشآت لشهادات صحية، وضمان سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

المرور على 15 منشأة غذائية بمدينة بني سويف

وفي تقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة بني سويف، تم الإشارة إلى تنفيذ الحملة ضمن خطة المديرية، التي تستهدف تكثيف الحملات خلال شهر رمضان على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات الغذائية، حيث تم المرور على 15 منشأة غذائية بمدينة بني سويف.

أسفرت الحملة عن تحرير 26 محضرًا "جنحة صحية" شملت: 11 محضرًا لمخالفة الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة، و12 محضرًا لعدم حمل العاملين في تلك المنشآت شهادات صحية، و3 محاضر لمخالفة قانون تنظيم بيع المثلجات، كما تم إعدام 75 كجم من منتجات اللحوم والألبان بسبب تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشارك في الإشراف على الحملة، بتوجيهات من وكيل الوزارة الصحة ببني سويف، كل من: الدكتورة أمنية حسن، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف، والدكتور ماجد سلمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، بالإضافة إلى مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية.

تحرير 194 محضرًا لمخالفات متنوعة ببني سويف

وفي سياق آخر، أكد محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين، وذلك لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح بتداول السلع منتهية الصلاحية أو أي صور من الغش التجاري.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية، وذلك خلال الفترة من 23 فبراير حتى 1 مارس 2025، والذي تم بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين، الطب البيطري، مفتشي الأغذية بمديرية الصحة، الدمغة والموازين. ويهدف هذا التنسيق إلى تحقيق الانضباط في الأسواق وضمان سلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن، مدير عام مديرية التموين ببني سويف، تنظيم أكثر من 60 حملة تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البترول، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 194 محضرًا لمخالفات متنوعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص من الطب البيطري والصحة والبيئة وحماية المستهلك.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 96 محضرًا لمخالفات بالمخابز البلدية، شملت مخالفات مثل نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وتجميع وتصرف في الحصص، وعدم وجود ميزان وسجلات، كما تم تحرير 92 محضرًا لمخالفات في الأسواق تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية سارية، بالإضافة إلى 6 محاضر تم تحريرها ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

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