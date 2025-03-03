الإثنين 03 مارس 2025
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محافظات

محافظ بني سويف: مبادرة مشروعك تواصل دعم الشباب لترسيخ ثقافة العمل الحر

محافظ بني سويف، فيتو
محافظ بني سويف، فيتو

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" يواصل نجاحاته في دعم وتمكين الشباب وأبناء المحافظة.

 

تمويل أكثر من 18 ألف مشروعا ببني سويف

 

 وأكد محافظ بني سويف أن إجمالي التمويلات التي تم تقديمها منذ إطلاق المشروع حتى الآن بلغ 3 مليارات و629 مليونًا و923 ألف جنيه، استفاد منها 18 ألفًا و699 مشروعًا، مما ساهم في توفير 26 ألفًا و951 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية، التجارية، الزراعية، والخدمية.

 

وأضاف محافظ بني سويف أن المشروع مستمر في تقديم التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في المحافظة، مشيرا إلى أنه منذ بداية العام 2025 وحتى الآن، تم تمويل 49 مشروعًا بقيمة إجمالية تصل إلى 24.305 مليون جنيه، تم قبول وتنفيذ 31 مشروعًا منها بتمويل قدره 10.04 مليون جنيه، أسفرت عن توفير 55 فرصة عمل جديدة للشباب.

 

طريقة الحصول على قروض مبادرة مشروعك ببني سويف

 

من جانبها، أوضحت نهى محمد، مدير "مشروعك" بـ محافظة بني سويف، أن التقديم للحصول على القروض يتم عبر مقرات المشروع في المراكز السبع من خلال الشباك الواحد، ويتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، سواء لإنشاء مشروعات جديدة أو لتطوير وتوسعة المشروعات القائمة.

 

وثمّن محافظ بني سويف، المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عدد من البنوك المشاركة، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين، خصوصًا الشباب، عبر تسهيل إجراءات الحصول على القروض اللازمة لإقامة المشروعات أو تطويرها.

 

مشروعك تدعم الشباب لترسيخ ثقافة العمل الحر

 

وأكد محافظ بني سويف، أن هذه المبادرة تعزز جهود المحافظة في تشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة، وترسيخ ثقافة العمل الحر، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، تماشيًا مع توجهات الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

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