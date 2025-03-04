لديه 16 زوجة و104 أولاد و144 حفيدا، قصة تنزاني كون قرية صغيرة من عائلته (فيديو)

أصبح رجل من تنزانيا، يدعى إرنستو كابينجا، محط اهتمام وسائل الإعلام، بسبب عائلته الكبيرة التي تضم 16 زوجة و104 أولاد و144 حفيدا.

تنزاني يشكل قرية من أفراد عائلته

وحسب موقع Oddity Central، قصة إرنستو كابينجا مع العائلة الكبيرة بدأت عام 1961 عندما تزوج زوجته الأولى، لكن والده كان مصرا على توسيع العشيرة، وشجعه على الزواج عدة مرات أخرى، ومع مرور الأعوام أصبح عدد زوجاته 20 زوجة، لكن بعضهن تركن العائلة، وبقي لديه الآن 16 زوجة، ونتيجة كل هذه الزيجات أصبحت عائلته تضم 104 أولاد و144 حفيدا.

عائلة كابينجا باتت تشبه قرية صغيرة، فكل زوجة تعيش حاليا في منزل، ويساعدها أبناؤها وأحفادها في الأعمال المنزلية.

قصة صاحب أكبر عائلة فى تنزانيا

من جهته قال صاحب أكبر عائلة فى تنزانيا:"في هذه الأسرة كل شخص لديه دور، فنحن نزرع ونأكل معا.. نؤمن الغذاء والاحتياجات بالاعتماد على زراعة الذرة والفاصوليا والموز، ونأكل بعض المنتجات ونبيع الباقي، وعلى الرغم من حجم العائلة الكبيرة إلا أن الصراعات بين أفراد الأسرة نادرا ما تنشأ، تناقش الزوجات جميع المشاكل بصراحة، وإذا لم يتوصلوا إلى حل يلجؤون إلى للمشورة".

وأشار إرنستو كابينجا، إلى أنه لا يتذكر أسماء جميع أبنائه وأحفاده، يتذكر حوالي 50 اسما فقط، ويتعرف على الباقي من خلال وجوههم.

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