عودة الفيروس الشرس.. ماربورج النزفي يهاجم شمال تنزانيا.. وغياب العلاج يثير ذعر العالم

في وقت ما زالت فيه البشرية تلملم جراحها من آثار جائحة كوفيد-19، يعود شبح فيروسي قاتل ليهدد الصحة العامة عالميًا.

وأعلنت تنزانيا عن تفشي فيروس ماربورج النزفي، الذي يُعد من أكثر الفيروسات شراسة وفتكًا، في واقعة هزت الأوساط الصحية الدولية.

فيروس ماربورج.. القاتل الخفي

يشبه فيروس ماربورج في شراسته فيروس إيبولا، إذ يتسبب في نزيف داخلي وخارجي حاد مع معدل وفيات قد يصل إلى 88%.

ورغم مرور عقود على اكتشافه لأول مرة في ألمانيا عام 1967، إلا أن الطبيعة الغامضة للفيروس تستمر في إثارة الرعب، خاصة مع افتقاره إلى لقاح أو علاج فعال حتى الآن.

تنزانيا على خط المواجهة

وجاء إعلان تنزانيا عن تفشي الفيروس بمثابة ناقوس خطر جديد، في ظل تحركات حثيثة للحد من انتشاره.

وأعلنت تنزانيا، منذ عدة أيام، عن تفشي فيروس ماربورج في منطقة كاجيرا شمال غرب البلاد، بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية إصابة حالة واحدة بالفيروس، عقب التحقيقات التي أُجريت حول مجموعة من الحالات المشتبه بها.

ونقلت "منظمة الصحة العالمية"، اليوم، عن رئيسة جمهورية تنزانيا، سامية سولوهو حسن، قولها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الفحوصات التي أُجريت في مختبر كابايل المتنقل في كاجيرا ثم تأكدت لاحقًا في دار السلام، أثبتت إصابة شخص واحد بفيروس ماربورج.

وأضافت الرئيسة أن باقي الحالات المشتبه بها كانت نتائجها سلبية، كما أكدت أن الحكومة التنزانية قد أثبتت قدرتها في الماضي على احتواء تفشيات مشابهة للمرض، وتؤكد الآن عزمها على القيام بذلك مرة أخرى.

ما هي حمى ماربورج النزفية؟

مرض وخيم وفتاك، يسببه فيروس من الفصيلة نفسها التي ينتمي إليها الفيروس المسبب لحمى إيبولا النزفية، وفق منظمة الصحة العالمية.

شكل فيروس ماربورج

يظهر تحت المجهر الإلكتروني في شكل خيوط ممتدة تلتف لتشكل أجساما غريبة في بعض الأحيان.

كيف ينتقل فيروس ماربورج؟

ينتقل إلى الإنسان عن طريق "خفافيش الفاكهة" وهو ليس مرضا ينتقل عبر الهواء.

وأما بين البشر فينتشر بسرعة من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للمصابين مثل الدم أو اللعاب أو البول، وكذلك على الأسطح والمواد.

ويعد أقارب المصاب والعاملون في المؤسسات الصحية أكثر عرضة لخطر العدوى، إلى جانب المرضى.

هل ينتقل فيروس ماربورج عبر الجثث وأثناء الدفن؟

يمكن أن تظل الجثث معدية بفيروس ماربورج حتى عند الدفن. وتقول منظمة الصحة العالمية إن مراسم الدفن التي تنطوي على اتصال مباشر مع جثة المتوفى يمكن أن تساهم أيضا في نقل العدوى.

ويظل الناس معدين طالما أن دماءهم تحتوي على الفيروس.

ما أعراض فيروس ماربورج؟

يبدأ المرض الناجم عن فيروس ماربورج فجأة بصداع حاد ووعكة شديدة. ومن أعراضه الشائعة أيضا الأوجاع والآلام العضلية.

اليوم الأول من الإصابة بفيروس ماربورج

حمى شديدة، يتبعها وهن تدريجي وسريع.

اليوم الثالث من الإصابة بفيروس ماربورج

يصاب المريض بإسهال مائي حاد وألم ومغص في البطن وغثيان وتقيؤ. ويمكن أن يدوم الإسهال أسبوعا كاملا.

اليوم الثالث حتى الخامس من الإصابة بفيروس ماربورج

يظهر الكثير من المرضى بفيروس ماربورج أعراضا نزفية وخيمة في الفترة خلال هذه الفترة.

ويظهر في كثير من الأحيان قيء المريض وبرازه مصحوبين بدم، وقد يعاني من نزف من الأنف أو اللثة أو المهبل.

من الأعراض أيضا الحمى الشديدة، كما قد تؤدي إصابة الجهاز العصبي المركزي إلى حالات من الهيجان والعدوانية.

في اليوم الخامس من الإصابة بفيروس ماربورج

يمكن أن يحدث على الصدر أو الظهر أو البطن طفح جلدي غير مثير للحكة، وفق تقرير في واشنطن بوست.

اليوم الثامن حتى التاسع من الإصابة

في الحالات المميتة تحدث الوفاة خلال هذه الفترة بعد ظهور الأعراض.

ويقول تقرير واشنطن بوست إنه بشكل عام يسبق الوفاة نزف شديد وفقدان للدم، بالإضافة إلى اختلال وظيفي في العديد من الأعضاء.

ويقدر المختصون متوسط معدل الموت لدى مصابي فيروس ماربورج بحوالي 50%. وتتفاوت معدلات الوفاة حسب الحالات من 24% إلى 88% في حالات التفشي السابقة اعتمادا على سلالة الفيروس وإدارة الحالة المرضية للمصاب، وفق منظمة الصحة العالمية.

ويتم الإبلاغ، في بعض الأحيان، عن وقوع حالات من التهاب الخصية في المراحل المتأخرة من المرض، أي في اليوم الـ 15.

متى ظهر فيروس ماربورج؟

تم الكشف، لأول مرة، عن حمى ماربورج النزفية عقب انتشاره فترات متتالية في ماربورج وفرانكفورت بألمانيا، وفي بلجراد بيوغسلافيا السابقة. وسجلت الحالات الأولى بين عاملي المختبرات الذين تعاملوا مع أنواع من القرود الأفريقية استوردت من أوغندا.

وتم في البداية تسجيل 25 حالة من العدوى أدت 7 حالات منها إلى الوفاة، وفيما بعد تم تسجيل 6 حالات لم تؤد أي منها إلى الوفاة.

التسلسل الزمني لكبرى فاشيات مرض فيروس ماربورج علي موقع منظمة الصحة العالمية

مريض ماربورج والشبه بـ "الزومبي/الشبح"

يقال إن المريض يظهر في مرحلة اليوم الثالث حتى الخامس من الإصابة ملامح تشبه "ملامح الشبح" علاوة على عينين عميقتين ووجه غير معبر ويعاني خمولا شديدا، وفقا لمنظمة الصحة. ولذلك يصف البعض المصاب بأنه يشبه الشبح أو الزومبي.

علاج فيروس ماربورج

لا يوجد علاج مؤكد محدد وشاف لمكافحة هذا المرض، وتشمل إدارة حالة المريض تقديم الدعم الطبي له.

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