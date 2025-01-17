طبيعة أفريقيا تهدد العالم.. 3 فيروسات تطارد البشرية من قلب القارة السمراء.. وأخطرها القاتل الصامت

في وقت يواجه فيه العالم موجة جديدة من القلق بشأن الفيروسات الناشئة، تعود الأنظار إلى القارة الأفريقية كمصدر لعدد من الأمراض التي تهدد الصحة العالمية.

أحدث هذه التحديات يتمثل في فيروس ماريبورج القاتل، الذي ظهر مجددًا في تنزانيا ورواندا، ما أثار تحذيرات شديدة من منظمة الصحة العالمية.

بجانب ماريبورج، تتصدر جدري القرود وفيروس شيكونجونيا المشهد الصحي في أفريقيا، مما يثير تساؤلات حول قدرة العالم على احتواء هذه الأمراض قبل أن تتحول إلى جائحات عالمية.

فيروس ماريبورج.. القاتل الصامت

وعادت منظمة الصحة العالمية للتحذير من تفشي فيروس ماريبورج، الذي سجل إصابات ووفيات جديدة في تنزانيا ورواندا. هذا الفيروس القاتل، الذي تصل نسبة الوفيات فيه إلى 88%، يُعد من أخطر الفيروسات المعروفة.

كيف ينتقل

وينتقل ماريبورج من خفافيش الفاكهة المصرية إلى البشر، ويبدأ انتشاره عند ملامسة سوائل المصابين أو الأسطح الملوثة. أول اكتشاف له كان عام 1967 في ألمانيا، لكنه ظل يشكل تهديدًا مستمرًا، خاصة في المناطق التي تضم كهوفًا أو مناجم تأوي الخفافيش.

وإذا تأخرت التشخيصات والعلاجات، فإن المصابين يفقدون كميات كبيرة من الدم، ويواجهون الوفاة في غضون أيام قليلة.

كيف نقي أنفسنا

وتشمل الإجراءات الوقائية ارتداء ملابس واقية عند زيارة الكهوف، تجنب تناول اللحوم غير المطهية جيدًا، وعزل المرضى المشتبه بإصابتهم.

جدري القرود.. حالة طوارئ عالمية

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي جدري القرود في أفريقيا، وخاصة في الكونغو، يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

كيف ينتقل

ينتقل الفيروس من خلال ملامسة الجلد المصاب أو الأشياء الملوثة مثل الملابس أو الملاءات. غالبًا ما يتسبب في آفات جلدية مرئية، مما يجعل انتقاله أبطأ مقارنة بفيروسات مثل كورونا.

الوضع الحالي

وتتركز الإصابات في الكونغو بنسبة 96%، حيث يعاني النظام الصحي من الانهيار بسبب عوامل مثل سوء التغذية والأمراض الأخرى. على الرغم من إعلان حالة الطوارئ، لم تحصل أفريقيا إلا على القليل من اللقاحات والعلاجات.

هل يمكن أن يتحول إلى جائحة

يرى الخبراء أن جدري القرود أقل احتمالية لإثارة جائحة مقارنة بكورونا، نظرًا لبطء انتشاره ووجود لقاحات وعلاجات فعالة.

التحدي الأكبر

يتطلب احتواء المرض استثمارًا عالميًا لدعم أفريقيا في القضاء على تفشيه. كما قال الدكتور كريس بيرير من جامعة ديوك: "نحن في وضع جيد للسيطرة على هذا الوباء، لكن يجب أن نمنح الأولوية لأفريقيا".

فيروس شيكونجونيا.. ألم المفاصل القاتل

كما أن هناك فيروس شيكونجونيا، المنتقل عن طريق البعوض، يسبب حمى شديدة وآلامًا مزمنة في المفاصل.

كيف ينتشر

انتشر الفيروس في عدة دول أفريقية، بالإضافة إلى آسيا وأمريكا الجنوبية. ما يميزه هو قدرته على الانتشار السريع في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية الصحية.

التحديات الصحية

رغم أن الفيروس نادرًا ما يكون مميتًا، إلا أنه يسبب إعاقات طويلة الأمد، مما يثقل كاهل الأنظمة الصحية في المناطق المتضررة.

العالم في مواجهة الأخطار

مع تزايد أعداد الفيروسات الناشئة من أفريقيا، تزداد الحاجة إلى استثمارات دولية في مجالات الصحة العامة. التحدي لا يقتصر فقط على احتواء تفشي الأمراض، بل يشمل بناء أنظمة صحية قادرة على الاستجابة الفعالة.

كل هذا الخطر يتطلب تعزيز أنظمة المراقبة الصحية في المناطق المهددة، مع توفير اللقاحات والعلاجات الفعالة للمناطق الأكثر تضررًا، بالإضافة إلى رفع الوعي العالمي بأهمية مواجهة هذه الفيروسات قبل أن تتحول إلى تهديدات عالمية.

الأخطار مستمرة.. لكن الحلول ممكنة

ورغم المخاطر التي تمثلها هذه الفيروسات، إلا أن الأدوات اللازمة للسيطرة عليها متوفرة. كما أكد الخبراء، يمكن تقليل تهديد هذه الأمراض من خلال التعاون الدولي ودعم الأنظمة الصحية في أفريقيا.

إن تأخر العالم في الاستجابة ليس خيارًا، فهذه الفيروسات تُذكّرنا بأن التهديدات الصحية لا تعرف حدودًا، وأن الحل يكمن في العمل الجماعي لتأمين مستقبل صحي للبشرية جمعاء.

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