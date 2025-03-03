الإثنين 03 مارس 2025
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بني سويف تبدأ توزيع 4.5 طن لحوم صكوك الأوقاف على الأولى بالرعاية

بني سويف تتسلم 4.5
بني سويف تتسلم 4.5 طن لحوم صكوك الأوقاف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف عن بدء توزيع 4.5 طن لحوم من صكوك الأوقاف على الفئات الأولى بالرعاية، ومطبخ المصرية، ومؤسسة حياة كريمة، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهلهم خلال شهر رمضان المبارك.

 

بني سويف تتسلم 4.5 طن لحوم صكوك الأوقاف

 

وفي إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أشرف الدكتور "بلال حبش" نائب المحافظ، على استلام دفعة جديدة من اللحوم ضمن مشروع لحوم صكوك الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف مراكز محافظة بني سويف.

 

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات، بينهم الدكتور عبد الرحمن نصر، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، والدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، والدكتور محمد جبر، معاون محافظ بني سويف منسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف، ونارمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إلى جانب العديد من المسؤولين.

 

محافظ بني سويف يشكر وزارة الأوقاف

 

من جانبه، نقل نائب محافظ بني سويف، تقدير الدكتور محمد هاني غنيم لـ وزارة الأوقاف، والوزير الدكتور أسامة الأزهري، على جهود الوزارة في تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على تلبية احتياجاتهم. 

 

كما أكد نائب محافظ بني سويف، على توجيهات المحافظ بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لسرعة توزيع اللحوم وإيصالها إلى مستحقيها، معربًا عن تقديره للمساهمين في هذا المشروع الذي يعد من أبرز المبادرات الناجحة في مجال التكافل الاجتماعي.

 

توزيع 4.5 طن لحوم صكوك الأوقاف ببني سويف

 

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، أن 4.5 طن من اللحوم تم استلامها اليوم، ضمن سلسلة من الدفعات التي يتم توزيعها على المحافظات بالتعاون مع وزارة التضامن، لافتًأ إلى أنه سيتم توزيع 2 طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية وفقًا للبيانات المسجلة بالوزارة، بالإضافة إلى 2 طن مخصصة لمؤسسة حياة كريمة، فضلًا عن 500 كجم لمبادرة "بداية" التابعة للمجلس القومي للمرأة.

 

من جانبها، أشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إلى إستلام نصف طن من اللحوم ضمن الدفعة الجديدة، والتي سيتم توجيهها لمبادرة "مطبخ المصرية.. بيدين بناتها"، التي ينفذها المجلس للعام الثالث على التوالي، وتستهدف المبادرة تدريب السيدات والفتيات على كيفية إعداد الولائم الكبرى كمشروعات صغيرة، حيث يتم إعداد نحو 230 وجبة يوميًا وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان.

 

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