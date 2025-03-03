زيارة مفاجئة تكشف تغيب 95 من العاملين بمستشفى الصدر ببني سويف

أحالت الدكتورة سماح أحمد جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، 65 حالة ترك عمل و27 حالة غياب من العاملين بمستشفى صدر بني سويف إلى التحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية، وذلك خلال زيارة ميدانية مفاجئة أجرتها اليوم الاثنين، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

شملت الجولة تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تابعت وكيل الوزارة الخدمات المقدمة للمرضى واطمأنت على حالتهم الصحية، كما راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى لضمان توافرها، وشددت على الفرق الطبية بضرورة الالتزام بجداول ونوبتجيات العمل.

كما تفقدت أقسام العناية المركزة، العناية المتوسطة، وعناية الأطفال المركزة، ووجهت مدير إدارة العلاج وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمراجعة الحالات المرضية في العناية المركزة، والعمل على خروج الحالات التي تحسنت لضمان إتاحة الأسرة للحالات الأكثر احتياجًا.



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