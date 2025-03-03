تحرير 194 محضر لمخالفات بالأسواق والمخابز ومحطات الوقود ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين، وذلك لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح بتداول السلع منتهية الصلاحية أو أي صور من الغش التجاري.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية، وذلك خلال الفترة من 23 فبراير حتى 1 مارس 2025، والذي تم بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين، الطب البيطري، مفتشي الأغذية بمديرية الصحة، الدمغة والموازين. ويهدف هذا التنسيق إلى تحقيق الانضباط في الأسواق وضمان سلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن، مدير عام مديرية التموين، تنظيم أكثر من 60 حملة تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البترول، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 194 محضرًا لمخالفات متنوعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص من الطب البيطري والصحة والبيئة وحماية المستهلك.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 96 محضرًا لمخالفات بالمخابز البلدية، شملت مخالفات مثل نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وتجميع وتصرف في الحصص، وعدم وجود ميزان وسجلات، كما تم تحرير 92 محضرًا لمخالفات في الأسواق تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية سارية، بالإضافة إلى 6 محاضر تم تحريرها ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

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