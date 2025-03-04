بالوضوء وذكر الله، علي جمعة يكشف طريقة تفادى الأخطاء في مرحلة المراهقة

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن مرحلة المراهقة وما يكتنف الشباب خلالها من مشاعر متضاربة، وكيف ينجو الشاب والفتاة من مخاطر تلك المرحلة المهمة.

وأكد أن من أهم مراحل العمر هي الشباب، وفي العصر الحديث، والدولة الحديثة رفعوا سن الطفولة إلى 18 سنة، ونص الدستور المصري على ذلك، وجعل ما فوق الـ18، تبدأ مرحلة الشباب، في حين أن الشرع الشريف جعل الشباب أقل من ذلك، فمن بلغ الـ15 سنة فقد دخل مرحلة الشباب، وهذه الـ3 سنوات من 15 إلى 18، إنما وضعت من أجل بعض المراعاة القانونية والرسمية التي يحتاج إليها الإنسان في العصر الحديث.

مرحلة المراهقة

وأضاف الدكتور جمعة أن مرحلة الشباب تكتنفها مرحلة المراهقة، حيث ينمو الجسم ويبدأ الإنسان بالشعور وبمعرفة مشاعر لم تكن موجودة عنده من قبل في مرحلة الطفولة المحضة، ويحدث له في هذه المراحل شيءٌ من الاضطراب والحيرة وعدم وضوح الرؤية، وتسمى بالمراهقة.

وشدد على أن الشرع الشريف اهتم بالشباب، لأنه متفتح فليست عنده رواسب ماضية، فهو أذكى (شديد الذكاء) وأزكى (أطهر)، فصدقوا بالنبي قبل الشيوخ.. الشباب هم فخر الأمة وقوتها، ولذلك اهتم الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، بهم دائما، وكان أول ما يعلمهم؛ الأخلاق.. "إنما بعثتُ لأُتمم مكارم الأخلاق".. كان من كلامه: "أحسنُ الحسن الخُلُقُ الحسن"، و"...وخالق الناس بخلق حسن....".

حسن الخلق

وأضاف: “كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يدعونا إلى حسن الخلق، ويربي الشباب على حسن الخلق، ويراعي ما يختلج في أذهانهم وما يتقلب في أحوالهم في فترة المراهقة أو الشباب المحيطة بالمراهقة.. وحديثنا اليوم سيكون حول قضية الأخلاق والمراهقة والشباب وبناء الإنسان الذي ينطلق في الطريق إلى الله عابدا لربه، معمرا لكونه، مزكيا لنفسه”.

وتوجه أحد الشباب الحضور بسؤال مفاده: "ازاي أبني شبابي على الدين والعلم والرياضة"؟.

أجاب الشيخ علي جمعة: بالتربية والتعليم والتدريب.. لازم تهتموا بالحاجات دي.. التربية تربي على القيم، والتعليم بينضف مخك، ويخليك تفكر تفكير مستقيم، والتدريبينمي المهارات.. التلاتة دول هما اللي بيبنوا الشباب.

أفكار جديدة

وتساءل شاب آخر: حضرتك قلت إن الإنسان يتعرض في مرحلة المراهقة لأفكار جديدة، ومشاعر لم يتعود عليها.. ازاي الإنسان يقدر يتعامل مه المرحلة بشكل يتوازن مع تعاليم الدين؟



ورد الدكتور علي جمعة، قائلا: تجربة المسلمين أتت بشيء غريب شوية، وهو كثرة الوضوء.. توضأ كثيرا.. ما تزهقش من الوضوء.. لأنه بيخليك منتعش.. وجاهز للصلاة.. لما تيجي الصلاة ما يبقاش عليك تكليف زيادة، تلاقي الأمور اتيسرت.. قالوا: الوضوء سلاح المؤمن، يعني معه سلاح دائما جاهز للاستعمال، والأمر الثاني، وده مش غريب، وهو كثرة ذكر الله.. اجعل اللسان دائما غضا بذكر الله.. تجد كل هذه الأمور بسيطة وسهلة، وتتعجب من سهولتها.. ولذكر الله أكبر.. فالوضوء وذكر الله مدخل لتربية الشباب ونخرج من هذه المطبات.



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