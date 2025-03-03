علي جمعة يحذر البنات: "لو بتحبي شاب.. اوعي تقوليله أنا بحبك"

في حلقة اليوم من برنامجه "نور الدين والدنيا"، حذر الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، الفتيات من التصريح بالحب للشباب، فهذا مخالف لطبيعة الأنثى، وهي طبيعة جميلة، ويجب الحفاظ عليها.

جاء ذلك عندما تلقى الشيخ سؤالا من إحدى الفتيات: أنا في مرحلة الكتمان.. بحب ولد بيني وبين نفسي، وهو ما يعرفش.. إيه التصرف الصحيح اللي أعمله؟

فصبر جميل

فأجاب: خليها بينك وبين نفسك وترصَّدي ما يحدث في المستقبل.. هاتعملي إيه؟ ها تتصلي بيه وتقولي له بحبك؟! انتي مش قادرة تقوليها، لأن البنات خلقن على إن الشباب هم اللي يقولوا لهم بحبك، فانتي مش هاتقدري تصارحيه، ولا تقولي له بحبك. طبيعتك كده، وهي طبيعة حلوة.. لكن ربنا بيقول: "فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون"، وندعي ربنا: يارب وفقني له.. يارب حنن قلبه عليا..يارب خليه يلتفت إليَّا.

وتساءلت فتاة أخرى: سمعت حديثا يقول إن النظرة الأولى حلال والتانية حرام.. إزاي نبقى صحاب من غير ما نبص لبعض؟

ورد علي جمعة قائلا: دي الشهوة، مش حب.. النظرة الأولى واحد بيبصبص للستات، وربنا أمرنا بغض البصر، لكن لو شاب بيحاول يفتش ببصره، ويتتبع فتاة.. دي شهوة، ملهاش دعوة بالحب.. نحن أُمرنا بألا تُشعر البنت بالخجل، ولا تعتدي عليها بالنظر، فإن النظرة الأولى لك.. مش يعني تعملها، لكن اللي هتيجي عرضا، مش هتتحاسب عليها.

الاختلاط بين الولد والبنت

وسألت فتاة ثالثة: انتشرت ظاهرة الاختلاط بين الولد والبنت.. وتعدوا مرحلة الصحاب، وأراهم ماسكين إيدين بعض.. هل ده حلال والا حرام؟

وأجاب الدكتور جمعة: "الأنججة (تشبيك الذراعين)" ده خروج عن العفاف.. دي قضية تانية غير مصافحة النساء.. حكم مصافحة النساء محل خلاف بين العلماء..

من أجازوه قالوا إن سيدنا عمر صافح امرأة في خلافته، وأن النبي قال: إني لا أصافح النساء، فكان ذلك خاصا بالنبي.. قلنا له: لئن يضرب أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له".. قالوا: المس يعني الزنا.. غير "اللمس".. وقيل إن هناك حديثا رواه أبو نعيم الأصبهاني في "الحلية": "خير لك أن تتضمخ بالخنزير خير لك من أن تضع امرأة لا تحل لك يدها على يدك".. هذا حديث ضعيف جدا، لا ينفع الاستدلال به.. وأيضا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان إذا امتنع عن السلام على السيدات؛ لأن هذا خاصية له، فقد سلم عليهم عمر..

وورد أن أبو موسى الأشعري أتى بامرأة من الأشعريين تفلي له رأسه، وهو في الحج، فدل هذا على أن اللمس ليس فيه شيء.. هذا في التحية، هذا في العلن، وفي العرف السائد.. مش في الخفاء.

وسألت فتاة أخرى: ممن يكون عندي صاحب ولد، بس زي أخويا ومفيش مشاعر بيننا؟

فأجاب فضيلة المفتي الأسبق: ما انتم الآن كده في المدرسة.. تتبادلان الدروس والمحاضرات واستعارة الكتب.

هل الحب بالسن؟

وكان السؤال الأخير لفتاة، قالت: لو فيه ولد اعترف لبنت إنه بيحبها، وهي حاسة بمشاعر ناحيته، وراحت قالت لأهلها وهم رفضوا، وأمها قالت لها: انتي لسة صغيرة، فهل الحب بالسن؟



وأجاب: لا، الحب مش بالسن.. بس هي قالت لها: عايزة أتجوزه؟ لو قالت لها: بنحب بعض، يبقى لازم الأم تستوعب هذا، وتجعل هذا في حد الإعلان، والعفاف، وإدراك الواقع.. ولكن لو الأم رفضت واستخدمت "الشبشب"، يبقى نتحول إلى الكتمان، ونلتزم بالعفاف.

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