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دين ودنيا

شاب يسأل: "لو أبو البنت اللي بحبها رفض يسمعني أعمل إيه؟"، علي جمعة يجيب (فيديو)

د. علي جمعة، فيتو
د. علي جمعة، فيتو

في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، الذي يقدمه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الجمهورية الأسبق، استكمل الحوار حول العلاقة بين الرجل والمرأة، مؤكدا أن هذه العلاقة يتمثل فيها قوام البشرية.

وتساءل أحد الشباب: لو لي علاقة أو بحب بنت، حضرتك قلت: إن من حقي أستأذن والدها علشان يكون فيه إشراف عليا.. لنفرض أنه لم يتقبل وتعصب، ورفض يسمعني، أو يديني فرصة إني أتكلم مع بنته، أعمل إيه؟

 

من التصريح إلى الكتمان

وأجاب الدكتور علي جمعة: ننتقل من التصريح إلى الكتمان، الذي أشار إليه سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم: "من عشق فعف فكتم......."، أنت بين أمرين؛ إما أن تعف وتكتم.. ولا تتمادي في المشاغلة.. نحاول أولا لكي نبني مجتمع جديد.. ولكن نستمر في توضيح الأمر، ولما تكبر وتخلف تسترجع ما حدث.

واستطرد عضو هيئة كبار العلماء: لكن أنا أعتقد أن العصر الحديث في مجمله بدأ يخرج من عدم تقدير هذا.. أي أن نسبة الآباء المتعنتين بدأت تقل، نظرا للتطور، والدراما والاتصالات والتقنيات الحديثة. وبرنامجنا هذا يؤسس لذلك.

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وأضاف: وكلامي هذا ليس خياليا.. هذا الكلام ابتدئ فيه من 50 سنة مضت.. هل الصنف ده من الناس اللي مش راضي يستوعب أو يخليك تحت عبايته موجود؟ نعم موجود، ولكن كما رأينا في حياتنا بيقل.. لو عملنا كدة يبقى ده إحياء ما كان عليه السلف الصالح، واستفادة مما تركه لنا السلف الصالح، فتبقى نيتنا نية خير، وليس شهوات، ولا فساد، ولا تفَلُّت.. واحنا بنعمل كدة علشان ربنا يرضى عننا، وعلشان مقتضيات الحياة تمشي بسهولة.

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