اشتباك فكري مع قضايا معاصرة؛ علي جمعة في بودكاست "مع نور الدين" على قناة الناس



يقدم الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية الأسبق، بودكاست "مع نور الدين"، ويحاوره فيه تلميذه الشيخ يوسف سفاني أحد الباحثين في مرحلة الدكتواره بالأزهر الشريف.

ويأتي بودكاست "مع نور الدين" ضمن جهود قناة الناس الرامية إلى تقديم محتوى ديني وفكري منهجي يستهدف عموم الناس وبالأخص الجيل القادم.

مواعيد العرض

ويذاع البودكاست في تمام الرابعة عصرًا أيام "الأحد - الثلاثاء - الخميس"، ويتضمن سلسلة حلقات منهجية تتناول القضايا الإسلامية الكبرى من عقيدة وشريعة وأخلاق، ومن خلال نقاط فكرية تربط بين الفكر والواقع، مستهدفةً عموم الناس وبالأخص الجيل القادم.

ويهدف البرنامج إلى بناء الشخصية الإسلامية الواعية من خلال تناول قضايا الفكر والعقيدة، وتعريف المسلم بمناهج التفكير وآدابه، وعلاقته بالوحي والتراث، وصولًا إلى فهم الواقع وتحقيق الكمال الإنساني.

اشتباك فكري

يركّز البرنامج على الاشتباك الفكري مع القضايا المعاصرة، وتوضيح أهم المفاهيم والشبهات التي تواجه الإنسان، وتعزيز الوعي بأهمية الفهم الصحيح للقضايا المختلفة. كما يسعى إلى ترسيخ العلاقة بين الإنسان وخالقه، والقدرة على مواكبة المتغيرات المعاصرة في إطار من الفهم المنهجي المتكامل.

يُقدم البرنامج بطريقة تجمع بين العمق الفكري وسهولة العرض، ليصل إلى جمهور واسع داخل وخارج العالم الإسلامي، مما يعزز دوره في صناعة الوعي الديني والفكري.

وأكدت قناة الناس حرصها على تجديد التجربة الإعلامية الدينية وتقديم محتوى علمي مبسط يُمكّن المستمع من التفاعل مع القضايا المعاصرة بروح متجددة وواعية.

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