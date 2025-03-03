مصرع شخص في انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية ببني سويف

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، بعد انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بعزبة ملوكة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

حادث انقلاب سيارة ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بعزبة ملوكة، وعلى الفور تم توجيه قوات الأمن إلى مكان الحادث للانتقال إلى محل الواقعة وانتشال السيارة.

وبعد وصول قوات الأمن إلى الموقع، تم العثور على السيارة التي سقطت في الترعة، وتم انتشالها من المياه بمساعدة فرق الإنقاذ، كما تم العثور على جثة الشخص الذي كان يقود السيارة، ويدعى "رامز م.ر" مقيم مركز الفشن جنوب بني سويف، حيث تبين وفاته نتيجة الحادث.

نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى الفشن

تم نقل جثة الضحية إلى مستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، حيث تم استلام الجثة من قبل الأطباء، وتم وضعها في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل الحادث وملابساته.

وأكد مصدر أمني ببني سويف، أن الحادث وقع نتيجة لانقلاب السيارة في المياه بعد فقدان السائق السيطرة عليها، وأنه يجري حاليًا فحص كاميرات المراقبة القريبة من المكان للوقوف على أي تفاصيل إضافية قد تساهم في التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.