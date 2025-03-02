الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 4 طلاب جامعيين باختناق بسبب تسرب غاز داخل مسكنهم ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

أصيب  4 طلاب بكلية طب الأسنان في إحدى الجامعات الخاصة بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد،، بإختناق إثر تسرب غاز طبيعي داخل مسكنهم في مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

 

بلاغ اختناق طلاب ببني سويف

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد  بإصابة 4 طلاب جامعيين بإختناق بسبب تسرب غاز طبيعي داخل مسكنهم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

 

اسماء الطلاب المصابين بإختناق

 

وبالإنتقال والفحص، تبين إصابة الطلاب الأربعة بإختناق، وهم: أحمد.ا.م (23 عامًا) من محافظة كفر الشيخ، محمد.ع.ع (23 عامًا) من محافظة الدقهلية، أبوبكر.ف.ع (23 عامًا) من محافظة كفر الشيخ، وطه.ع (23 عامًا) من مركز الفشن جنوب بني سويف، جميعهم طلاب بكلية طب الأسنان في إحدى الجامعات الخاصة.

 

وتم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، تحت إشراف الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

 

وفاة شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق إهناسيا ـ الشوبك ببني سويف

لضمان وصولها لمستحقيها، محافظ بني سويف يشكل لجنة لتوزيع المساعدات الغذائية

حبس سيدة تخلصت من صديقتها ببني سويف

جنايات بني سويف تقضي بالسجن المؤبد لعامل بتهمة الاتجار بالمخدرات

محافظ بني سويف يتابع توافر السلع الغذائية واستقرار الأسعار في رمضان

محافظ بني سويف يتفقد معرض أسواق الكرم لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

إحالة إدارة مدرسة للتحقيق ومجازاة مديرها في بني سويف

محافظ بني سويف يتابع نتائج اللقاء الجماهيري الماضي

ضبط 15 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء ببني سويف

سكرتير بني سويف يوجه إدارات الديوان بتنظيم مواعيد العمل خلال رمضان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

وفاة شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق إهناسيا ـ الشوبك ببني سويف

لضمان وصولها لمستحقيها، محافظ بني سويف يشكل لجنة لتوزيع المساعدات الغذائية

حبس سيدة تخلصت من صديقتها ببني سويف

جنايات بني سويف تقضي بالسجن المؤبد لعامل بتهمة الاتجار بالمخدرات

محافظ بني سويف يتابع توافر السلع الغذائية واستقرار الأسعار في رمضان

محافظ بني سويف يتفقد معرض أسواق الكرم لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

إحالة إدارة مدرسة للتحقيق ومجازاة مديرها في بني سويف

محافظ بني سويف يتابع نتائج اللقاء الجماهيري الماضي
ads

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

لم تصدق، سيدة تغلق الهاتف في وجه محمد رمضان وتخسر جائزة الـ200 ألف جنيه

أحمد فهمي يوضح كواليس الخناقة مع شيكابالا خلال برنامج رامز إيلون مصر

العصمة كانت في إيدها، إلهام شاهين تكشف أغرب قصة زواج بحياتها (فيديو)

13 مارس، محاكمة وائل غنيم بتهمة سب تركي آل الشيخ

علي جمعة عن الحب بين الولد والبنت: الحبيب له أجر شهيد في هذه الحالة

مستشار الأمن القومي الأمريكي يوجه رسالة إلى زيلنسكي بعد أزمة البيت الأبيض

انهيار جزئي لمنزل سكني بعابدين

منوعات

المزيد

حرائق ضخمة في اليابان وإجلاء الآلاف (فيديو)

مصرع 7 عمال إثر انهيار ثلجي في الهند

حقيقة ابتلاع حوت قاربا في البحر (فيديو)

40 ثانية من الإثارة والرعب تدمر سفينة فاخرة في سيدنى

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد 2 /3/ 2025

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأحد 2/3/2025

سعر كيلو الأرز فى ثانى أيام رمضان بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

أبرز الداعمين لـ زيلينسكي بعد مشادة ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب لعب البلاي ستيشن ؟، أمين الفتوى يرد "فيديو"

مع الزاهدين، مظاهر الزهد في حياة أنبياء الله "نوح وهود "

أفضل الأدعية المستحبة في الإفطار والسحور

المزيد
الجريدة الرسمية