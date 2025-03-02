إصابة 4 طلاب جامعيين باختناق بسبب تسرب غاز داخل مسكنهم ببني سويف

أصيب 4 طلاب بكلية طب الأسنان في إحدى الجامعات الخاصة بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد،، بإختناق إثر تسرب غاز طبيعي داخل مسكنهم في مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

بلاغ اختناق طلاب ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بإصابة 4 طلاب جامعيين بإختناق بسبب تسرب غاز طبيعي داخل مسكنهم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

اسماء الطلاب المصابين بإختناق

وبالإنتقال والفحص، تبين إصابة الطلاب الأربعة بإختناق، وهم: أحمد.ا.م (23 عامًا) من محافظة كفر الشيخ، محمد.ع.ع (23 عامًا) من محافظة الدقهلية، أبوبكر.ف.ع (23 عامًا) من محافظة كفر الشيخ، وطه.ع (23 عامًا) من مركز الفشن جنوب بني سويف، جميعهم طلاب بكلية طب الأسنان في إحدى الجامعات الخاصة.

وتم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، تحت إشراف الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

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