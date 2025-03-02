وفاة شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق إهناسيا ـ الشوبك ببني سويف

لقي شاب يبلغ من العمر 18 عاما مصرعه، إثر انقلاب دراجة نارية بطريق «إهناسيا ـ الشوبك» بمركز إهناسيا، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

بلاغ حادث سير ببني سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًأ من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا، بوقوع حادث سير بطريق "إهناسيا ـ الشوبك" بدائرة مركز شرطة إهناسيا، ونتج عنه وفاة أحد الأشخاص بموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث إثر انقلاب دراجة نارية بنهر الطريق، ونتج عن الحادث وفاة الشاب "سعيد م.م" يبلغ من العمر 18 عاما، مقيم قرية الشوبك بمركز إهناسيا ببني سويف، إثر سقوطه من أعلى الدراجة النارية.

تشييع جثمان شاب ببني سويف

وتم نقل جثة الشاب المتوفي إلى مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة ببني سويف التي صّرحت بدفن الجثة، وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر أسرة المتوفى.

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