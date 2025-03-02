لضمان وصولها لمستحقيها، محافظ بني سويف يشكل لجنة لتوزيع المساعدات الغذائية

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن تشكيل لجنة لمراجعة آليات توزيع المساعدات الغذائية (الكراتين والوجبات) خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن خطة المحافظة لضمان وصول هذه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا ومنع الازدواجية في التوزيع.

اجتماع لجنة لتوزيع المساعدات الغذائية لببني سويف

وترأس اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد ببني سويف، اجتماع اللجنة التي تم تشكيلها لمناقشة سبل توزيع المساعدات الغذائية خلال شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مكتب المستشار العسكري للمحافظة، ومديرية الأمن، والأوقاف، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وصندوق "تحيا مصر"، وغيرها من الجهات المختصة.

وناقش الاجتماع طرق تحديد المناطق والفئات المستهدفة لضمان التوزيع العادل للمساعدات وفقًا للمعايير والضوابط المحددة، مع التأكيد على ضرورة توفير قواعد بيانات دقيقة لتجنب تكرار الصرف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، كما تم بحث آليات التنسيق بين الجهات المعنية لضبط عمليات التوزيع ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على إيصال المساعدات.

ضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين ببني سويف

وأكد السكرتير العام المساعد على ضرورة تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشكل فوري، لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين في الوقت المناسب خلال شهر رمضان، بما يحقق رؤية الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التكافل الاجتماعي.

شهد الاجتماع ممثلو مديرية الأمن، ومكتب المستشار العسكري، والمختصون من الوحدة الاقتصادية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، ونواب رؤساء الوحدات المحلية، ومديرو إدارات الأوقاف، والتضامن الاجتماعي، ورؤساء القرى على مستوى المحافظة.

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