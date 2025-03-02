الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

جنايات بني سويف تقضي بالسجن المؤبد لعامل بتهمة الاتجار بالمخدرات

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات بني سويف، بمعاقبة المتهم (م. ر.ر. ع)، عامل، بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، مع مصادرة المخدرات المضبوطة، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الله رشوان، وعضـوية المسـتشارين أشرف أبو الحسن محمد كمالي وشريف حسني الشافعي وحضور علاء محمد عوض الله وكيل النيابة وأمانة سر أمجد سمير.

تفاصيل القبض على تاجر مخدرات ببني سويف 

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 29 أكتوبر 2024، حيث وردت معلومات تفيد بأن المتهم يحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار ويتخذ من مسكنه مكانًا لإخفائها.

وبناءً على هذه المعلومات، تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم بعد أن ألقى كيسًا بلاستيكيًا يحتوي على 21 لفافة سلفانية بها مسحوق بيج اللون، يشتبه في كونه هيروين، إضافة إلى مبلغ مالي كبير من حصيلة التجارة في المواد المخدرة.

وأثبتت المحكمة من خلال تقرير المعمل الكيميائي أن المادة المضبوطة هي مادة الهيروين المدرجة في جدول المخدرات، والتي كانت تزن 20.5 جرامًا، فيما أنكر التهم الموجهة إليه في التحقيقات، إلا أن المحكمة استندت إلى الأدلة الثابتة والشهادات، وأصدرت المحكمة حكمها غيابيًا بعد أن تعذر حضور المتهم، رغم إعلانه قانونيًا، وتأكيد الأوراق على ثبوت التهم الموجهة إليه.

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