حبس سيدة تخلصت من صديقتها ببني سويف

قرر المستشار أحمد عطية، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، حبس المتهمة «رجاء ب.ع» 42 سنة، من قرية صالح قنديل بمركز ببا، لاتهامها بقتل صديقتها المسنّة «وطنية م.ع» 61 سنة، من قرية الشريف التابعة لنفس المركز وجاء ذلك بعد أن قامت المتهمة بكتم أنفاس الضحية باستخدام بطانية، ثم سرقت خاتمين ذهبيين ومبلغ 2600 جنيه، وذلك بسبب مرورها بضائقة مالية.

النيابة تأمر بتشريح الجثة

وأمرت النيابة العامة ببني سويف، بتشريح جثة المسنّة لتحديد سبب الوفاة بدقة، والتحفظ على أداة الجريمة، كما كشفت التحريات التي قادها اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي، أن المسنّة كانت على علاقة صداقة قوية بالمتهمة، حيث كانت الأخيرة تزورها بشكل مستمر.

وتبين أن المتهمة كانت قد طلبت من صديقتها مبلغًا ماليًا بسبب ظروفها المادية الصعبة، إلا أن الضحية رفضت طلبها وفي أول أيام رمضان، طلبت المتهمة من الضحية أن تقضي الليلة في منزلها بدلًا من العودة إلى عزبتها، وفي تلك الليلة قامت بكتم أنفاس الضحية وسرقتها، ثم هربت.

العثور على جثة مبتورة اليد

وكان قد تم العثور على جثة المسنّة داخل منزلها في قرية الشريف، بمركز ببا ببني سويف، حيث كانت مبتورة اليد، ويلاحظ أن المصوغات الذهبية كانت قد سُرقت.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبدأت المباحث الجنائية في جمع الأدلة وتكثيف التحريات للكشف عن دوافع الجريمة وتحديد إذا ما كانت هناك خلافات سابقة بين الضحية والمتهمة أو إذا كانت الحادثة تمت بدافع السرقة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة ببني سويف، التي أمرت بسرعة إنهاء التحقيقات وتحديد أسباب الوفاة بشكل دقيق.

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