الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يتابع توافر السلع الغذائية واستقرار الأسعار في رمضان

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد السلاسل التجارية، فيتو

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية واستقرار الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

 

محافظ بني سويف يتفقد السلاسل التجارية

 

وخلال جولته بمدينة بني سويف، تفقد المحافظ عددًا من فروع السلاسل التجارية والهايبر ماركت، حيث اطمأن على توافر السلع التموينية والاستراتيجية، ولا سيما السلع التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال الشهر الكريم مثل الزيت، السكر، الدقيق، الأرز، البقوليات، اللحوم، والدواجن، بالإضافة إلى العروض الرمضانية التي تقدمها بعض السلاسل التجارية.

 

وأكد محافظ بني سويف، على أهمية استمرار ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية في المنافذ والمعارض لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين. كما شدد على ضرورة مواصلة الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار بدون مبرر.

 

محافظ بني سويف يتابع توافر السلع الأساسية 

 

من جانبه، أشار المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، إلى أن المديرية تتابع على مدار الساعة مدى توافر السلع الأساسية في الأسواق، وتواصل حملاتها التموينية لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

فيما أكد الدكتور علاء سعيد، مدير التنمية الاقتصادية بمحافظة بني سويف، أن هناك متابعة دورية لتوافر السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن العروض الرمضانية التي تقدمها السلاسل التجارية تساهم في توفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.

 

محافظ بني سويف يتابع إستقرار الأسعار

 

رافق محافظ بني سويف، خلال الجولة كل من: اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، وعلي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، وعزة بسيوني، مدير إدارة تموين البندر، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

 

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