الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد معرض أسواق الكرم لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد معرض أسواق الكرم، فيتو

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، معرض "أسواق الكرم" لبيع السلع الغذائية واللحوم، الذي تنظمه مؤسسة "حياة كريمة" ضمن مبادرة "أسواق الكرم"، وذلك لمتابعة توافر السلع بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

 

محافظ بني سويف يتفقد معرض أسواق الكرم

 

وخلال جولة محافظ بني سويف، داخل المعرض، الذي أقيم خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، تفقد المحافظ الأجنحة التي تضم العديد من السلع الأساسية والتموينية، مثل السكر، الأرز، الزيوت، المعلبات، الدقيق، وياميش رمضان، بالإضافة إلى منفذ بيع اللحوم، كما اطلع على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات، وتبادل الحوار مع المواطنين حول جودة المنتجات وأسعارها مقارنة بالسوق.

 

وأشاد محافظ بني سويف، بالدور المجتمعي لمؤسسة "حياة كريمة" في توفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية بأسعار مناسبة، مؤكدًا أهمية التوسع في إقامة المعارض وزيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

 

ورافق محافظ بني سويف، خلال الجولة الدكتور محمد جبر، معاون المحافظ ومنسق عام مبادرة "حياة كريمة" ببني سويف، وخالد أحمد، منسق منافذ "حياة كريمة"، وعلي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، والمهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

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