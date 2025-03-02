الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إحالة إدارة مدرسة للتحقيق ومجازاة مديرها في بني سويف

جولة مدير تعليم ناصر
جولة مدير تعليم ناصر ببني سويف، فيتو

أحال نبيل حميد، مدير إدارة ناصر التعليمية بـ محافظة بني سويف، إدارة مدرسة الشهيد علي عبد الحليم الابتدائية إلى الشؤون القانونية بسبب عدم انتظام العاملين أثناء الطابور المدرسي.

مجازاة مديرة مدرسة مصطفى فراج ببني سويف

كما قرر مدير الإدارة توقيع جزاء يوم على مديرة مدرسة مصطفى فراج الابتدائية بسبب ترك باب المدرسة مفتوحًا وعدم وجود دفتر الأمن، بالإضافة إلى توقيع جزاء يوم على موجه الدراسات المتابع للمدرسة.

وجاءت هذه القرارات عقب تفقد نبيل حميد لمدرسة الشهيد علي عبد الحليم الابتدائية في بني زايد، ومدرسة الشهيد أسامة فراج الإعدادية بنين، حيث اطلع على عدد من الفصول الدراسية وقاعات الأنشطة ومعامل الوسائط والمكتبة. 

كما اطمأن مدير تعليم ناصر ببني سويف، على تطبيق القرارات والتعليمات المتعلقة بمعدلات الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية، وجداول الحصص، وقوائم الفصول، ونسب الحضور والغياب، بالإضافة إلى متابعة كراسات الحصص والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية.

محافظ بني سويف يتابع نتائج اللقاء الجماهيري الماضي

ضبط 15 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء ببني سويف

سكرتير بني سويف يوجه إدارات الديوان بتنظيم مواعيد العمل خلال رمضان

مفاجأة صادمة في وفاة طالبتين شقيقتين بطب وصيدلة ببني سويف

أالأمن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثتي شقيقتين بمسكنهما ببني سويف

التحفظ على لحوم خيول مذبوحة قبل بيعها للمواطنين ببني سويف (صور)

افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز عقب إحلالها وتجديدها ببني سويف

ضبط سيارة محملة بـ16 طن زيوت محركات وشحوم مجهولة المصدر ببني سويف

العثور على جثة مسنة مبتورة اليدين داخل منزلها ببني سويف

بني سويف تستعد لشهر رمضان بافتتاح 7 مساجد جديدة، اليوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يتابع نتائج اللقاء الجماهيري الماضي

ضبط 15 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء ببني سويف

سكرتير بني سويف يوجه إدارات الديوان بتنظيم مواعيد العمل خلال رمضان

مفاجأة صادمة في وفاة طالبتين شقيقتين بطب وصيدلة ببني سويف

أالأمن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثتي شقيقتين بمسكنهما ببني سويف

التحفظ على لحوم خيول مذبوحة قبل بيعها للمواطنين ببني سويف (صور)

افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز عقب إحلالها وتجديدها ببني سويف

ضبط سيارة محملة بـ16 طن زيوت محركات وشحوم مجهولة المصدر ببني سويف
ads

الأكثر قراءة

جعفر العمدة 2، عمرو سعد يتعرض للانتقاد بسبب محمد رمضان بعد عرض مسلسله الجديد

مواطن يشعل النار في نفسه أمام مسجد بالشيخ زايد

ترامب يضع شرطًا واحدًا للعفو عن زيلينسكي

محمد صبحي يعلن رحيل الفنان مصطفى طه

قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.. وتعليق صادم من الابنة الصغرى

أيهما أصح.. الإفطار وقت سماع صوت المدفع أم مع الأذان؟ الإفتاء تحسم الجدل

ماذا طالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية؟

بعد قرار وقف المساعدات، حكومة الاحتلال تأمر بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة

منوعات

المزيد

روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو

خضار المحاشى نار وورق العنب بـ 100 جنيه، أسعار الخضار بسوق الساحل

المحيبس، أبرز الألعاب في العراق خلال شهر رمضان

طائر يشعل النيران في محرك طائرة شحن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 2 مارس بالأسواق

أسعار الأرز في ثاني أيام رمضان بالأسواق

إيهاب واصف: الذهب يشهد أكبر تراجع منذ نوفمبر 2024 بـ 2.7%

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

بنات إبليس تسخر قرين المداح للتلاعب بأسرته بالحلقات الأولى من الجزء الخامس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، هل يتعارض الزهد مع الثروة؟

معارك وغزوات، غزوة بواط ثاني غزوات الرسول وهدفها اقتصادي

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في معركة أُحد والأحزاب

المزيد
الجريدة الرسمية