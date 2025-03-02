إحالة إدارة مدرسة للتحقيق ومجازاة مديرها في بني سويف

أحال نبيل حميد، مدير إدارة ناصر التعليمية بـ محافظة بني سويف، إدارة مدرسة الشهيد علي عبد الحليم الابتدائية إلى الشؤون القانونية بسبب عدم انتظام العاملين أثناء الطابور المدرسي.

مجازاة مديرة مدرسة مصطفى فراج ببني سويف

كما قرر مدير الإدارة توقيع جزاء يوم على مديرة مدرسة مصطفى فراج الابتدائية بسبب ترك باب المدرسة مفتوحًا وعدم وجود دفتر الأمن، بالإضافة إلى توقيع جزاء يوم على موجه الدراسات المتابع للمدرسة.

وجاءت هذه القرارات عقب تفقد نبيل حميد لمدرسة الشهيد علي عبد الحليم الابتدائية في بني زايد، ومدرسة الشهيد أسامة فراج الإعدادية بنين، حيث اطلع على عدد من الفصول الدراسية وقاعات الأنشطة ومعامل الوسائط والمكتبة.

كما اطمأن مدير تعليم ناصر ببني سويف، على تطبيق القرارات والتعليمات المتعلقة بمعدلات الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية، وجداول الحصص، وقوائم الفصول، ونسب الحضور والغياب، بالإضافة إلى متابعة كراسات الحصص والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية.

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