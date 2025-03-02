محافظ بني سويف يتابع نتائج اللقاء الجماهيري الماضي

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات المتعلقة بالتوجيهات التي تم اتخاذها خلال لقاء المواطنين الذي عُقد في 19 فبراير 2025، والذي تم فيه مناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

اللقاء الاسبوعي للمواطنين ببني سويف

وأوضحت مها حميدة، مديرة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة بني سويف، في تقرير المتابعة أنه فيما يخص طلب تقدمت به سيدة من مدينة بني سويف، تعاني والدتها من سرطان لسان في مرحلته الرابعة وتحتاج لعلاج مناعي غير متوفر بالتأمين.

وكلف المحافظ فرع التأمين الصحي ببني سويف، باتخاذ اللازم وعرض الحالة على اللجنة الطبية أو الاستشاري المختص لتوضيح البروتوكول العلاجي وتحديد البدائل المتوفرة، حيث تم إعطاء السيدة إفادة من التأمين الصحي بعدم توفر العلاج المطلوب، وتمت إحالة الإفادة لمؤسسة بيت الزكاة لتوفير العلاج.

طلب رصف أو تبليط شارع ببني سويف

وفيما يتعلق بطلب رصف أو تبليط شارع عبد الحكيم المتفرع من شارع الروضة، أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، بأنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة لعدد 4 مطابق شبكات الصرف الصحي بالشارع، وجار التنسيق مع مديرية الطرق والنقل لبدء أعمال التبليط.

أما بخصوص طلب أحد المواطنين من كفر الجزيرة بمركز ناصر لصرف معاش تكافل وكرامة نظرًا لظروفه الصحية والمعيشية، تضمن تقرير المتابعة صرف مساعدة مالية من محافظة بني سويف، كما جارٍ السير في إجراءات تخصيص مساعدات مالية على دفعات متتالية لمدة 6 أشهر من قبل مديرية التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم تظلم لإعادة النظر في استخراج معاش كرامة للمواطن.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاءات المفتوحة تُعقد تحت إشراف الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومكتب المحافظ، حيث يتم استقبال وفرز الشكاوى والطلبات وإحالتها للجهات المختصة، مع مناقشة الحالات التي تستدعي تدخل المحافظ لضمان اتخاذ قرارات سريعة وفعالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.