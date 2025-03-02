الأحد 02 مارس 2025
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ضبط 15 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء ببني سويف

ضبط 15 شيكارة دقيق
ضبط 15 شيكارة دقيق مدعم ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف عن ضبط 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، لمواجهة مخالفات المخابز البلدية وضبط الأسواق. 

 

تحرير 12 محضر لمخالفات بالمخابز

 

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة شوقي هاشم حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة تموين ناصر، أسفرت أيضًا عن تحرير 12 محضر مخالفات شملت تصرفات غير قانونية في 43 شيكارة دقيق مدعم، ونقص وزن الرغيف، بالإضافة إلى إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بميزان حساس داخل المخبز وتدني مستوى النظافة.

 

ضبط 15 شيكارة دقيق مدعم ببني سويف

 

وفي إطار جهود تحسين الخدمات العامة، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر حملة نظافة موسعة شملت عدة مناطق في المدينة، منها شارع الجيش، وشارع المصرف القبلي والبحري، وطريق السحارة، ومنطقة المعهد الديني بالشناوية، وشارع بورسعيد، وطريق فاطمة الزهراء، ومنطقة المرور، وأسفرت الحملة عن رفع 18 طنًا من القمامة والمخلفات ونقلها إلى المحطة الوسيطة.

 

إزالة تعديات على أراض زراعية

 

وفيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، تم تنفيذ إزالة فورية لتعديات على أراضٍ زراعية بمساحة نصف قيراط في قرية اشمنت، بالإضافة إلى إزالة تعدٍّ آخر في قرية كوم أبو خلاد التابعة لقرية دنديل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

 

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