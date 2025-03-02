الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

سكرتير بني سويف يوجه إدارات الديوان بتنظيم مواعيد العمل خلال رمضان

سكرتير بني سويف يجتمع
سكرتير بني سويف يجتمع بإدارات الديوان العام، فيتو

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، اجتماعًا مع عدد من مديري إدارات ديوان عام المحافظة لمراجعة سير العمل وتحسين الأداء، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الذي شدد على ضرورة متابعة وتقييم الأداء الإداري لضمان كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

 تنظيم مواعيد العمل خلال رمضان

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الهامة، أبرزها تطوير الأداء التنفيذي لبعض الإدارات، بالإضافة إلى تنظيم مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان، حيث تقرر تعديل مواعيد العمل لتكون من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بهذه المواعيد الاستثنائية خلال الشهر الفضيل.

وأكد السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، أهمية الانضباط في العمل، مشيرًا إلى توجيهات المحافظ بضرورة التعاون بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما قدم التهنئة لجميع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الجميع للعمل على تحسين جودة الحياة في المحافظة.

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