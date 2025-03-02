الأحد 02 مارس 2025
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خارج الحدود

75 ألف مُصلٍّ يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى بثاني أيام رمضان

المسجد الأقصى، فيتو
المسجد الأقصى، فيتو

أفادت الأوقاف الإسلامية بالقدس، مساء اليوم الأحد، بأن أكثر من 75 ألف مصل أدوا اليوم صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى.

حماس تدعو الفلسطينيين للاعتكاف بالمسجد الأقصى

وأمس، دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني للاعتكاف في المسجد الأقصى، ردا على إعلان إسرائيل فرض قيود أمنية على الصلاة بالمسجد خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت حركة حماس في بيان: "ندعو شعبنا بالضفة والقدس والداخل المحتل لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه خلال رمضان".

وأضافت: "ندعو أبناء شعبنا في العالم للتحرك الفاعل خلال رمضان ضمن فعاليات تضامنية مع أهلنا في غزة والضفة والقدس".

فرض قيود على الصلاة بالمسجد الأقصى

وكانت حكومة الاحتلال، أعلنت أنّ أداء الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس خلال شهر رمضان سيخضع لقيود أمنية "اعتيادية".

وخلال مؤتمر صحفي، الخميس، قال المتحدّث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر ردّا على سؤال بشأن الإجراءات التي ستفرضها في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان إنّ "القيود الاعتيادية للسلامة العامة ستطبّق كما يحصل كلّ عام".

وفي رمضان الماضي منعت دولة الاحتلال الرجال الذين تقلّ أعمارهم عن 55 عاما، والنساء اللواتي تقلّ أعمارهن عن 50 عاما، والأطفال ممّن تزيد أعمارهم على 10 سنوات، من دخول الأقصى في أوقات الصلاة.

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