منظومة الدفاع سقطت في 6 ساعات، تسريبات جديدة من تحقيقات جيش الاحتلال حول طوفان الأقصى

أقرت تحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجوم طوفان الأقصى، أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، نفذت خطة خداع تعد واحدة من أكبر وأعقد الخطط في التاريخ العسكري.

تسريب تحقيقات جيش الاحتلال حول طوفان الأقصى

ووفق صحيفة "معاريف" العبرية، أن خطة الخداع التي نفذتها القسام قبل هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، تعد واحدة من أكبر وأعقد الخطط في التاريخ العسكري.

وأظهرت تحقيقات الجيش الإسرائيلي، أن كتائب القسام وعلى مدى سنوات عملت على تطوير استراتيجية هجومية شاملة، وأن التحقيقات تكشف فشلا تاريخيا في مواجهة هجوم "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضى.

طوفان الأقصى، فيتو

وكما أظهرت تحقيقات جيش الاحتلال، أنه في إطار الفشل الاستخباراتي واسع النطاق، فشلت إسرائيل في التنبؤ بالهجوم رغم إشارات متعددة، إذ أرجأت حماس تنفيذ العملية مرتين، الأولى في أكتوبر 2022 خلال العطلات اليهودية، والثانية في أبريل 2023 خلال عيد الفصح. ومع ذلك، لم تتمكن الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام "الشاباك" من تقديم تحذيرات استباقية.

حماس أعدت للهجوم بقيادة يحيى السنوار قبل عقد

وتشير التحقيقات إلى أن القيادة الإسرائيلية، على المستويين السياسي والعسكري، كانت تعتقد أن حماس ليست معنية بالتصعيد وأنها تبحث عن تسويات سياسية، في حين أن قيادة الحركة، بقيادة يحيى السنوار، كانت تضع خططًا منهجية للهجوم.

وتقول التحقيقات، إنه إثر انهيار منظومة الدفاع الإسرائيلية وفي غضون 6 ساعات فقط، نجح نحو 5500 مقاتل من المقاومة الفلسطينية بقيادة القسام في التوغل داخل المستوطنات عبر 114 نقطة اختراق على الحدود، مستخدمين 59 مسارًا هجوميًا، فيما حاولت وحدات بحرية وجوية تنفيذ هجمات متزامنة.

ووصف مسئول كبير في جيش الاحتلال، الهجوم بأنه كارثة عسكرية غير مسبوقة، مضيفًا أن التحقيقات كشفت ضعفًا خطيرًا في الجاهزية والقدرة على الاستجابة السريعة. وأكد الجيش أن "الإخفاق يتطلب التعلم لأجيال قادمة"، مشيرًا إلى أن التحقيقات لم تقدم "تفسيرات مرضية" لهذا الفشل الذريع.

كما أشارت التحقيقات، إلى أن التخطيط لـ هجوم طوفان الأقصى بدأ قبل أكثر من عقد، مع تبلور استراتيجية حماس بعد عملية "حارس الأسوار" في 2021، حين أدركت الحركة أنها قادرة على إلحاق ضرر كبير بإسرائيل، وتُعتبر تلك العملية نقطة تحول في العقيدة القتالية لحماس، حيث بدأت بتطوير تكتيكات هجومية متقدمة مستفيدة من نقاط الضعف في الدفاعات الإسرائيلية.

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