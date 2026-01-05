موعد مباراة نيجيريا وموزمبيق في أمم أفريقيا والقناة الناقلة

18 حجم الخط

يستعد منتخب نيجيريا لمواجهة منتخب موزمبيق في دور ثمن النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، في مباراة مرتقبة يسعي فيها كلا الفريقين إلى التأهل إلى دور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة نيجيريا ضد موزمبيق مع الفائز من مباراة الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية في دور الثمانية.

موعد مباراة نيجيريا ضد موزمبيق

وتقام مباراة نيجيريا وموزمبيق على ملعب المركب الرياضي لفاس، في إطار مباريات دور الستة عشر لكأس أمم إفريقيا المقامة بالمغرب في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين.

القناة الناقلة لمباراة نيجيريا وموزمبيق



تذاع مباراة نيجيريا أمام موزمبيق في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025 عبر قناة beIN SPORTS MAX 1.



وتأهل منتخب موزمبيق إلى دور الـ16 بعد تواجده في المركز الثالث في مجموعته، حيث حصد 3 نقاط جمعها من فوز وحيد في الجولة الثانية من دور المجموعات أمام منتخب الجابون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتواجد منتخب موزمبيق في المجموعة السادسة التي ضمت منتخبات كوت ديفوار، الجابون، والكاميرون.

وتصدر منتخب نيجيريا مجموعته بعد فوزه أمام أوغندا بثلاثية لهدف، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

وكان منتخب موزمبيق حقق أول فوز له في تاريخ أمم أفريقيا وحصد 3 نقاط بالمجموعة السادسة علي حساب الجابون بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

