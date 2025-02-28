الجمعة 28 فبراير 2025
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حوادث

أالأمن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثتي شقيقتين بمسكنهما ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف جهودها لكشف غموض العثور على جثتي شقيقتين داخل مسكنهما بعمارات الطيران بمدينة بني سويف في ظروف غامضة.

 

بلاغ العثور على جثتي شقيقتين ببني سويف

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بقسم شرطة بني سويف، بالعثور على جثتي الشقيقتين "إنجي م.م.ص" 18 عامًا، طالبة بكلية الطب البشري، و"يسرا" 20 عامًا، طالبة بكلية الصيدلة.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة لموقع البلاغ، حيث تبين أن الشقيقتين تم العثور عليهما في حالة جثتين هامدتين داخل شقتهما بمساكن الطيران، في ظروف غامضة، وبعد المعاينة وإتخاذ الاجراءات اللازمة، تم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

 

تشكيل فريق بحثي لكشف غموض الحادث

 

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، حيث بدأ فرق البحث بالتحري عن الظروف المحيطة بالحادث، من خلال جمع الأدلة وفحص جميع الاحتمالات، بما في ذلك التحقق من وجود أي مؤشرات على تعرض الفتاتين للتسمم أو أي فعل سبب آخر. 

 

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة ببني سويف، لتولي التحقيقات، وجرى استدعاء الطب الشرعي لتشريح الجثتين، في محاولة لكشف غموض الواقعة وتحديد السبب الحقيقي للوفاة، وجارٍ استكمال التحريات لتوضيح ملابسات الحادث.

 

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