التحفظ على لحوم خيول مذبوحة قبل بيعها للمواطنين ببني سويف (صور)

ضبطت حملة رقابية بمحافظة بني سويف 4 أحصنة داخل منزل بمدينة بني سويف، منها اثنان مذبوحان وجاهزان للبيع للمواطنين، وآخران أحياء تم التحفظ عليهما بحديقة الحيوانات.

ضبط لحوم حصانين ببني سويف

تمكنت مديرية الطب البيطري ببني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين بمديرية أمن بني سويف، من ضبط لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لحصانين داخل منزل بحي مقبل بمدينة بني سويف قبل بيعها للمواطنين.

ضبط 4 أحصنة قبل بيع لحومها للمواطنين ببني سويف

ووردت معلومات لمباحث التموين بمديرية أمن بني سويف بإشراف اللواء محمد الخولى مدير البحث الجنائي، تفيد بوجود لحوم داخل أحد المنازل بحي مقبل بمدينة بني سويف، حيث تم التنسيق مع مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور أحمد الجبالي مدير عام المديرية، وتوجهت حملة مشكلة بقيادة الرائد معتز حاتم رئيس المباحث إلى محل الواقعة.

200 كيلو لحوم و8 أرجل خيلية

وتوجهت الحملة إلى محل الواقعة، حيث تم العثور على رأسي حصانين، 8 أرجل لحصانين (4 أمامية و4 خلفية) و200 كيلو لحوم و20 كيلو أحشاء داخلية و10 كيلو كبدة، وعظام حصان، وبفحصها جميعًا تبين أنها لحوم فصيلة خيلية حصان، بالإضافة إلى من الأحصنة الحية.

ضبط 4 أحصنة قبل بيع لحومها للمواطنين ببني سويف

وبالكشف الظاهري على اللحوم والرؤؤس والأحشاء والكبدة المضبوطة تبين فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ساعة الكشف عليها، وذلك لظهور علامات الفساد عليها من حيث التغيير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة.

لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وتبين أن المتهمين وهما "ح.ع.م" 37 سنة، تاجر ومقيم بحي الزهور، و"س.ش.ع" 41 سنة، ومقيمة بالمرج القاهرة، فقد خالفا القانون رقم 10 لسنة 1966، وذلك لعرضهما وبيعهما لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ساعة الكشف عليها.

ضبط 4 أحصنة قبل بيع لحومها للمواطنين ببني سويف

تم التحفظ على المضبوطات بأحد الثلاجات، بالإضافة إلى التحفظ على أثنين حصان حي بحديقة حيوان بني سويف لحين صدور قرار النيابة العامة بشأن اللحوم المضبوطة الأحصنة الحية.

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