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محافظات

افتتاح 6 مساجد في 5 مراكز عقب إحلالها وتجديدها ببني سويف

إفتتاح 6 مساجد في
إفتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف، فيتو

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية والقروية فب افتتاح 6 مساجد تم إحلالها وتجديدها ورفع كفاءتها في 5 مراكز بالمحافظة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. 

 

وقد تم تنفيذ هذه المشاريع بتكلفة إجمالية بلغت نحو 21.7 مليون جنيه، في إطار خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تطوير ورفع كفاءة المساجد وإعمار بيوت الله.

 

إفتتاح 6 مساجد في 5 مراكز ببني سويف

 

في مركز إهناسيا، افتتح العميد أحمد علاء، رئيس المركز، مسجد "النور القبلي" بقرية منشأة الأمراء بعد تجديده على مساحة 660 مترًا بتكلفة 8 مليون جنيه بجهود ذاتية، بحضور الدكتور علي بدر، عضو مجلس النواب، وقيادات إدارة الأوقاف.

 

وفي الفشن، افتتح علي حماد، رئيس المركز، مسجد "الهدى" في عزبة عبدالله عبد الجواد بقرية دلهانس، بعد تجديده على مساحة 180 مترًا بتكلفة 3 مليون جنيه، بجهود ذاتية، بحضور محمد عيد، مدير إدارة الأوقاف.

 

كما افتتح شوقي هاشم، رئيس مركز ومدينة ناصر، مسجد "الريان" في عزبة الريان بقرية طنسا الملق، بعد تجديده على مساحة 220 مترًا بتكلفة 2.1 مليون جنيه ضمن خطة وزارة الأوقاف، بحضور الشيخ سعيد عبد الواحد، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف.

 

وفي مركز الواسطى، تم افتتاح مسجد "الرحمن" في عزبة عبد الجليل بقرية أطواب بتكلفة 2 مليون جنيه بجهود ذاتية، وكذلك مسجد "التوبة" في عزبة على سعيد بمناشي أبوصير بتكلفة 3.1 مليون جنيه ضمن خطة وزارة الأوقاف.

 

وفي مدينة بني سويف الجديدة، تم افتتاح مسجد "الفتح" بمنطقة ابن بيتك 2 بعد تجديده بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

 

وتأتي هذه الافتتاحات في إطار الجهود المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، خاصة في شهر رمضان المبارك.

 

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