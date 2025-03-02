منحة ربانية، هل تستغل الأطراف المتصارعة فرصة رمضان لإنهاء الحروب؟

شهر رمضان يجسد الرحمة والتسامح، ويحمل في طياته رسالة سلام وخاصة إلى ‏مناطق النزاع، ولكن هل يمكن أن يكون رمضان فرصة حقيقية لوقف العنف وإعلان الهدنة ‏الإنسانية؟.

رمضان، تاريخ من الهدن المؤقتة



على مر العصور، كان شهر رمضان فرصة للسلام ‏والتهدئة، وفي أفغانستان على سبيل المثال، كانت هناك محاولات عديدة لإعلان هدنة خلال ‏شهر رمضان في فترات الصراع الطويلة بين الحكومة السابقة وحركة طالبان، ففي عام 2018، تم ‏الإعلان عن هدنة ووقف إطلاق النار ‏في رمضان.‏

‏ بينما في فلسطين، شهدت بعض فترات الانتفاضة الفلسطينية إعلان هدنة مؤقتة، حيث توقف ‏القتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمناسبة شهر رمضان، على أمل أن يُسهم ذلك في تخفيف ‏التوترات الميدانية، وكذلك في سوريا، تم تكرار الدعوات لهدن مؤقتة خلال رمضان، رغم ‏صعوبة تنفيذها بسبب تعقيدات النزاع.‏



لماذا رمضان؟



رمضان ليس مجرد شهر للصيام والعبادة، بل هو رمز للتضامن الإنساني والتقوى، وفي العادة ‏تكتسب الدعوات إلى الهدنة خلال رمضان طابعًا معنويًا قويًا نظرًا للقدسية الخاصة التي يحظى ‏بها هذا الشهر في العالم الإسلامي بالإضافة إلى ذلك، يشكل الشهر فرصة للتقليل من الآلام ‏والمعاناة الناجمة عن النزاع، ويعطي فرصة للعودة إلى القيم الإنسانية التي تتجسد في رمضان.‏



تحديات صعبة أمام إقرار هدنة رمضان



رغم الجهود المبذولة، فإن الهدن التي أُعلنت في رمضان بمناطق النزاع غالبًا ما تكون مؤقتة، ‏وما إن ينقضي الشهر حتى يعود العنف إلى ذروته. ‏

وفي سوريا على سبيل المثال، استمرت الدعوات إلى الهدنة خلال رمضان قبل إسقاط نظام الأسد/ لكن الواقع السياسي ‏المعقد والصراعات الإقليمية جعل من الصعب تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وفي فلسطين ‏غالبًا ما تكون التهدئة التي يتم الإعلان عنها في رمضان هي مجرد هدنة قصيرة الأجل، لا تلبث ‏أن تنكسر نتيجة تصاعد التوترات السياسية والميدانية.‏

وهناك عدة أسباب تجعل الهدن التي تُعلن في رمضان غالبًا ما تكون هدنًا هشة، أولًا بسبب ‏الانقسامات السياسية بين الأطراف المتنازعة التي تعد من أكبر العوائق أمام إرساء سلام مستدام، ‏فحتى وإن تم التوصل إلى اتفاق لوقف القتال، غالبًا ما تكون هذه الهدن غير مُلتزمة من جميع ‏الأطراف، ثانيًا في بعض الحالات، تُستغل الهدن من قبل بعض الأطراف لإعادة ترتيب صفوفهم ‏وإعادة تمويل قواتهم، مما يجعل الهدنة مجرد استراحة مؤقتة في سياق النزاع المستمر.‏



‏هل رمضان فرصة نادرة لوقف إطلاق النار؟



ورغم كل التحديات، فإن الإجابة على هذا السؤال لا تكمن في الجدوى الفورية للهدنة بقدر ما ‏تكمن في قدرة رمضان على تجسيد القيم الإنسانية، وربما لا يمكن لشهر رمضان أن يكون الحل ‏النهائي للنزاع، ولكنه يمكن أن يشكل فرصة لتذكير الأطراف المتنازعة بقيمة السلام والتخفيف ‏من معاناة المدنيين. وقد تكون هذه الهدن المؤقتة بدايةً لاستعادة الثقة بين الأطراف، والتي قد تسهم ‏في تسهيل محادثات سلام شاملة.‏

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