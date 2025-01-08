السيسي: آن الأوان لإحكام العقل وتجنب المزيد من الحروب والدمار والكراهية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المنطقة لا تتحمل المزيد من المغامرات التي قد تهز استقرارها وتعصف بدولها وتؤثر سلبا على مقدرات شعوبها.

وتابع الرئيس: “لقد أن الأوان لإحكام العقل والأخذ بالاختيارات السليمة وتجنب المزيد من الحروب والدمار والكراهية”.

ورحب الرئيس السيسي بكل من؛ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس في القمة العاشرة التى تجمع مصر وقبرص واليونان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لقادة مصر واليونان وقبرص بقصر الاتحادية.

وافتتح الرئيس السيسي القمة المصرية اليونانية القبرصية، التي جمعته ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس

وأكد الرئيس السيسي أن القمة شراكة راسخة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

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