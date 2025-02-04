الثلاثاء 04 فبراير 2025
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سياسة

الزناتي: التحديات التي تواجه الصحفيين في مناطق النزاعات غير مسبوقة (صور)

الكاتب الصحفي حسين
الكاتب الصحفي حسين الزناتي، فيتو

أكد الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، أن ما يواجهه الصحفيون الآن في مناطق النزاعات المسلحة داخل المنطقة العربية أصبح أمرا في منتهى الخطورة.

التحديات التي تواجه صحفيي الحروب 

 وقال خلال الحوار المفتوح  الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة حول "تحديات صحفيي الحروب فى مناطق النزاعات.. وسبل المواجهة" مع أحمد العميد، خبير ومدرب الصحافة الحربية وإدارة المخاطر وممثلين عن ٦ دول عربية، وهى: فلسطين، سوريا، لبنان، السودان، العراق، اليمن:" يشهد الزملاء مالم يروه من قبل على مدار تاريخ المهنة ولا تاريخ المنطقة. 

وأشار إلى أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين ولبنان، وربما غيرها من مناطق وراح مئات الشهداء بسببها ممن يمارسون المهنة صحفيًا وإعلاميًا، فى أكبر عملية وحشية واجهت المهنة على مر التاريخ، وتثبتها الأرقام". 

 

دور الصحافة الحربية في توثيق الأحداث 

وأضاف  «الزناتي» أن هناك  أهمية كبيرة لدور الصحافة الحربية في توثيق الأحداث وتحليل النزاعات،  وأنه على قدر التحديات التي تواجهها  وتواجه الصحفيين في بلدانهم بما يهدد سلامتهم، واستهدافهم، فإن الأمر مايحتاج معه  طرح آليات عمل ميدانية للتعامل مع هذه المخاطر في ميادين النزاع بهدف تجنب الأخطار أو التقليل من احتمالية وقوع الاستهداف وإصابة الصحفيين، مع تعزيز القوانين التي تضمن سلامتهم أثناء أداء واجبهم، ووضع توصيات تهدف إلى تطوير الصحافة الحربية كوسيلة لنقل الحقائق وحماية الصحفيين العاملين في هذا المجال.

وتابع:" من هنا تأتى أهمية اللقاء مع أحد  خبراء ومدربى الصحافة الحربية أحمد العميد بخبرته العملية والعلمية الواسعة فى هذا المجال، وبمشاركة من دول النزاع وممهم من فلسطين: سلمان بشير، عضو مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينية، ومنى خضر، مديرة مؤسسة فلسطينيات بقطاع غزة، ورولا الدرة، صحفية فلسطينية، ومن سوريا: رامى عبد الرحمن، مدير ومؤسس المرصد السورى، ومسعود حامد، ممثل اتحاد الإعلام، ومن السودان: إيمان فضل، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين السودانية، ومن لبنان: علي يوسف، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اللبنانية، ومن اليمن الكاتب الصحفي توفيق المنصوري، ومن العراق: الصحفية والإعلامية چمانة ممتاز.


 

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الكاتب الصحفي حسين الزناتي صحافة الحروب نقابة الصحفيين
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