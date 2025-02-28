الجمعة 28 فبراير 2025
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ضبط سيارة محملة بـ16 طن زيوت محركات وشحوم مجهولة المصدر ببني سويف

ضبط سيارة محملة وزيوت
ضبط سيارة محملة وزيوت مجهولة المصدر ببني سويف، فيتو

أعلنت مديرية التموين ببني سويف، عن ضبط سيارة محملة بـ16 طنًا من زيوت المحركات والشحوم مجهولة المصدر خلال حملاتها التفتيشية المستمرة على الأسواق. 

جاء ذلك في إطار تعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، والتي تهدف إلى تشديد الرقابة على الأسواق لضبط المخالفات التجارية وتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالاشتراطات التموينية.

حملات تموينية بمراكز بني سويف

وأوضح المهندس محمد عبد الرحمن، مدير مديرية التموين ببني سويف، والمهندس جمعة علي عبد الحفيظ، وكيل المديرية، أن الحملات أسفرت أيضًا عن تحرير عدد من المحاضر ضد المخالفين في مختلف الأنشطة التجارية والتموينية، حيث تم ضبط محال تجارية تعرض سلعًا منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى محطات تمويل سيارات ومحال أعلاف لم تلتزم بالإعلان عن أسعار السلع.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مستودعات بوتاجاز تعمل خارج مواعيد العمل الرسمية، بالإضافة إلى محال تموينية وسلع غذائية لم تلتزم بإجراءات الصحة العامة، مثل عدم حمل شهادات صحية للعاملين. تم تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة للتصرف.

ضبك 7 شكائر دقيق ببني سويف

وفي حملة أخرى، تم ضبط مخالفات في عدد من المخابز، حيث تم التحفظ على 7 شكائر من الدقيق تم بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط كميات من الدقيق تتجاوز 125 جوالًا تم التصرف فيها بشكل غير قانوني. كما تم تحرير تقارير مخالفة بشأن نقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتواصل مديرية تموين بني سويف، حملاتها لضبط الأسواق ومكافحة كافة أشكال الغش التجاري حفاظًا على حقوق المواطنين.

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