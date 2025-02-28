بني سويف تستعد لشهر رمضان بافتتاح 7 مساجد جديدة، اليوم

تشهد محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، افتتاح 7 مساجد جديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة وذلك بمراكز الواسطى وناصر والفشن وإهناسيا وبندر بني سويف.

وتأتي هذه الافتتاحات في إطار خطة وزارة الأوقاف لتطوير وإعمار المساجد بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

محافظ بني سويف ينيب رؤساء المدن لافتتاح المساجد

وكلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء المدن والوحدات المحلية لحضور فعاليات افتتاح هذه المساجد، مشيدا بدور المجتمع المدني في المساهمة في إحياء بيوت الله وتوفير أماكن عبادة مهيأة للمصلين.

وأكد محافظ بني سويف، أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير المنشآت الدينية والتي تعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير بيئة مناسبة لأداء العبادات خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على أداء شعائرهم الدينية.

افتتاح 7 مساجد عقب الانتهاء من إحلالها وتجديدها ببني سويف

حيث سيتم افتتاح مسجد التوبة في عزبة علي سعيد قرية مناشي أبو صير مركز الواسطى، الذي تم إحلاله وتجديده بالكامل، ومسجد الريان في عزبة الريان قرية طنسا الملق مركز ناصر الذي شهد أعمال صيانة وتطوير، ومسجد الهدى في عزبة عبد الله عبد الجواد قرية دلهانس مركز الفشن الذي تم تطويره وصيانته مسجد النور القبلي.

وفي قرية منشاة الأمراء مركز إهناسيا الذي تم تجديده بالكامل، وكذلك مسجد الفتح في منطقة ابني بيتك 2 قطاع ب شرق النيل بندر بني سويف، الذي تم تطويره ضمن جهود وزارة الأوقاف، ومسجد الرحمن في عزبة عبد الجليل قرية إطواب مركز الواسطى الذي تم تجديده وصيانته، ومسجد الرحمن الرحيم في قرية الأمل شرق النيل مركز بني سويف الذي تم تطويره بالكامل.

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