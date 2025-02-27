الخميس 27 فبراير 2025
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الصُلح خير، الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في بني سويف (فيديو وصور)

جلسة صلح عرفية بين
جلسة صلح عرفية بين عائلتين ببني سويف، فيتو

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، عقد جلسة صلح عرفية بين عائلتي «الزاوي» و«الكرايمة» بقرية رياض باشا التابعة لمركز بني سويف، برعاية الأجهزة الأمنية بالمحافظة ولجنة المجالس العرفية وفض المنازعات.

 

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين ببني سويف

 

تعود أحداث النزاع بين العائلتين إلى حوالي عام مضى، عندما نشبت مشاجرة أسفرت عن وفاة أحد الأشخاص، ما أدى إلى استمرار الخلاف بين العائلتين طوال تلك الفترة، ومن أجل إنهاء الخصومة الثأرية، تحركت لجنة المجالس العرفية وفض المنازعات لإنهاء هذا الخلاف، وتقديم الكفن كإجراء لحل النزاع.

 

جلسة صلح عرفية بين عائلتين ببني سويف

 

وقدمت «فيتو» بثًا مباشرًا من جلسة الصلح، التي عُقدت بمركز شباب العبور، بحضور اللواء مجدي لطفي نائب مدير أمن بني سويف، واللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، والنائب رمضان ابو حسان، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية بمركز بني سويف، بالإضافة إلى أعضاء لجنة المجالس العرفية وفض المنازعات من العُمد والمشايخ ورؤساء العائلات. كما شهدت الجلسة حضور جمع غفير من أهالي مركز بني سويف.

 نائب مدير الأمن يشكر العائلتين لحرصهم على وأد الفتنة

 

وخلال الجلسة، أشاد نائب مدير أمن بني سويف، بجهود لجنة المجالس العرفية وفض المنازعات، التي أثمرت عن نجاح الجهود المبذولة في تحقيق الصلح بين العائلتين، كما توجه بالشكر لكبار العائلتين لطرفي الخلاف على حرصهم على وأد الفتنة واستجابتهم لدعوة الصلح.

 

جلسة صلح عرفية بين عائلتين ببني سويف

 

وقد اختتمت الجلسة بتقديم الكفن في مشهد يعكس وحدة المجتمع وحرصه على إنهاء الخلافات بشكل سلمي، حيث خرج طرفي الخلاف يدًا واحدة، وأحضان تبادل التهاني لنهاية هذا الخلاف، وسط تهليلات الحضور التي رددت "الله أكبر.. الله أكبر" تيمنًا بإنهاء خلاف ثاري دام لأكثر من عام، ليعود الهدوء للقرية.

 

جلسة صلح عرفية بين عائلتين ببني سويف

 

اصطفاف أهالي القرية لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد

 

وعقب نهاية الجلسة العرفية اصطف أهالي القرية لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد، وقال النائب رمضان أبو حسان، عضو مجلس النواب بمركز بني سويف، أن الخلاف أنتهي بين العائلتين بعد أن كُللت جهود لجنة المجلس العرفية بالنجاح، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

 

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