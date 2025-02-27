الخميس 27 فبراير 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد سير العملية التعليمية في إهناسيا

زيارة محافظ بني سويف
زيارة محافظ بني سويف لاحدى مدارس اهناسيا، فيتو

 واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، حيث تفقد اليوم مدرسة اهناسيا للتعليم الأساسي بمدينة اهناسيا، للاطمئنان على سير الدراسة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، وذلك في إطار برنامجه الميداني لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين.

 

رافق محافظ بني سويف، خلال الجولة كل من الدكتور علي بدر، اللواء سامي توفيق عضوي مجلس النواب، الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعميد أحمد علاء رئيس مركز ومدينة اهناسيا، وكان في استقبالهم مدير الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمدرسة.

 

تفقد محافظ بني سويف، عددًا من الفصول الدراسية، وتبادل الحوار مع الطلاب مهنئًا إياهم بحلول شهر رمضان المبارك، كما تابع جانبًا من شرح المدرسين، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية لنسب الحضور والغياب، وضبط الانضباط داخل المدارس، خاصة خلال الشهر الكريم، إلى جانب الالتزام بخطة تدريس المناهج، والاهتمام بالنظافة داخل المدارس ومحيطها، وإزالة أي معوقات لضمان بيئة تعليمية مناسبة.

 

كما شملت الزيارة متابعة أحد الأنشطة داخل المكتبة حول قضية التلوث وطرق الوقاية منه والحد من آثاره السلبية، حيث وجه محافظ بني سويف، بأهمية توفير كتب وإصدارات تناسب كافة الأعمار والمراحل التعليمية، مشددًا على ضرورة دمج الأنشطة في العملية التعليمية لتنمية مهارات الطلاب وتعزيز شخصياتهم، وفق رؤية مصر 2030 التي يمثل التعليم أحد محاورها الأساسية.

 

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التعليم ببني سويف، أن المدرسة تضم 18 فصلًا، منها 15 فصلًا مستغلًا، بالإضافة إلى 4 قاعات ومعملين للعلوم والأوساط، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب 573 تلميذًا وتلميذة بمختلف صفوف المرحلة الابتدائية، بمتوسط كثافة 43 طالبًا لكل فصل.

 

كما أشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أن المدرسة ستبدأ استقبال أول دفعة بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي المقبل 2025/2026، حيث سيتم قبول الطلاب الناجحين من الصف السادس الابتدائي لعام 2024/2025.

 

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