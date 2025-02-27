الخميس 27 فبراير 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بالمخابز البلدية في إهناسيا

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد مخابز إهناسيا، فيتو

 تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، عددًا من المخابز البلدية في مركز إهناسيا، للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة والتأكد من مدى الالتزام بالجودة والمعايير المحددة لإنتاج رغيف الخبز، كما استمع إلى شكاوى وآراء المواطنين. 

 

محافظ بني سويف يتفقد مخابز إهناسيا
محافظ بني سويف يتفقد مخابز إهناسيا

جاء ذلك بحضور الدكتور علي بدر، واللواء سامي توفيق، عضوي مجلس النواب، والعميد أحمد علاء، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا ببني سويف، والمهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية.

 

محافظ بني سويف يتفقد مخابز إهناسيا

 ووجه محافظ بني سويف، بمتابعة عملية إنتاج وتوزيع الخبز على المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات المتعلقة بإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات، كما وجه بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المخابز لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

 

محافظ بني سويف يتفقد مخابز إهناسيا
محافظ بني سويف يتفقد مخابز إهناسيا

وأكد محافظ بني سويف، على الالتزام بالوزن المقرر للرغيف، وضبط حصص الدقيق المتوافقة مع الكميات المنصرفة من الخبز، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، مع الحرص على توفير معايير السلامة والصحة المهنية داخل المخابز.

تعديل مواعيد المخابز في شهر رمضان

من جانبه، أشار وكيل مديرية التموين ببني سويف، إلى تكليفات المحافظ بضرورة تكثيف الرقابة على سير العمل بالمخابز، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث تتطلب هذه الفترة تعديل مواعيد العمل لتناسب طبيعة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل. 

محافظ بني سويف يتفقد مخابز إهناسيا
محافظ بني سويف يتفقد مخابز إهناسيا

وأكد وكيل مديرية التموين ببني سويف، على ضرورة الإلتزام بالقوانين والقرارات التموينية، ومتابعة أرصدة الدقيق بشكل مستمر بالتنسيق مع الوزارة لضمان توافر الكميات الكافية من الأرصدة والحصص المقررة.

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