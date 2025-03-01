عميل للاحتلال يتسبب في استشهاد أسرته بغزة

كشف مصدر في أمن المقاومة، تفاصيل صادمة عن عميل في الاحتلال تسبب بشكل غير مباشر في استشهاد أسرته بأكملها، بعد أن وقع في فخ وعود مخابرات العدو المالية الكاذبة.

تفاصيل صادمة عن عميل في الاحتلال



وفقًا لضابط في أمن المقاومة؛ تم استدعاء المتخابر في ساعات الفجر، مقيد اليدين ومعصوب العينين، وعندما طُلب منه الحديث عن قصته، انهار بالبكاء قائلًا: "سامحوني يا ولادي.. سامحيني يا زوجتي"، قبل أن يعجز عن مواصلة الحديث.

5 ملايين دولار مقابل تقديم معلومات عن أسرى الاحتلال في غزة

ووفقًا للتحقيقات، تلقى المتخابر رسالة من مخابرات الاحتلال تعرض عليه مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار مقابل تقديم معلومات عن أسرى الاحتلال في غزة.

وبسبب ضغوط الحاجة المالية، اعتقد أنه قادر على خداع المخابرات بتقديم معلومات كاذبة، والحصول على المال دون تعريض أحد للخطر، لكن الخطة انقلبت عليه، واستغل إخلاء جيرانه لمنزلهم، وأبلغ ضابط المخابرات بوجود حركة غير طبيعية في المنزل، مدعيًا أنه قد يكون بداخله أسرى.

ووفق ضابط أمن المقاومة؛ فإنه بعد أيام، تم إبلاغ المتخابر بأنه سيحصل على المكافأة بعد إتمام المهمة، وطُلب منه البقاء متأهبًا، وفي المساء، وقع انفجار هائل دمر منزل الجيران، وأدى أيضًا إلى تدمير منزل المتخابر، مما تسبب في استشهاد أسرته بأكملها.

ويشير، إلى أن المتخابر كان خارج المنزل وقت الاستهداف، حيث كان يبحث عن خبز لأبنائه، وكان هاتفه مغلقًا بسبب نفاد البطارية، وعند عودته، وجد منزله مدمرًا وأسرته قد استشهدت، مما تسبب في صدمة نفسية كبيرة له، وبعد الجنازة، اتصل ضابط المخابرات به متخفّيًا كصديق يعزي، وأخبره بأن الحادث كان متعمدًا ليعاقبه على محاولة خداعهم، وهدده بفضحه إذا لم يستمر في التعاون معهم.

في نهاية المقابلة، سُئل المتخابر عن دوافع تسليم نفسه لأمن المقاومة والاعتراف بجرمه، فأجاب: "إذا أنا غلطت، مش معناه إني مبقدرش أرجع لحضن شعبي ووطني، حتى لو بدي أدفع ثمن غلطتي. بنصح كل واحد، إنو ما يصدق كلام المخابرات، بيوخذوك لحم وبيرموك عظم".

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